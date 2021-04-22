沒想到柯瑞連11場得分破30的紀錄就這樣終結了！整場比賽遭到巫師重兵防守的柯瑞，22日全場投25中7，三分球投14中2，只拿18分，無奈中止個人連續得分破30紀錄，勇士也在最後關頭慘遭地主巫師逆襲，終場比數114比118。

前11場得分都破30的柯瑞，今天上半場完全熄火，半場投10中2，含三分球投6中0，只拿4分、5助攻，也讓勇士打完首節就落後18分之多，幸好次節板凳出發的烏布雷爆發，帶領勇士逐漸追上，上半場結束，勇士追到58比60。

好不容易等到第3節還剩7分20秒，柯瑞總算在第8次三分出手命中，也在第3節獨拿10分，幫助勇士超前比數，更在前3節結束，取得93比86領先；儘管末節一開始柯瑞休息，勇士仍靠普爾與烏布雷三分外線取得10分以上領先。

勇士最後6分17秒換上柯瑞，卻被巫師打出7比0追上，甚至取得4分超前，儘管柯瑞讀秒階段接連兩次上籃取分，更在關鍵時刻把球抄走，威金斯最後8.1秒上籃卻放槍，貝坦斯最後5.2秒兩罰俱中，擴大差距到4分，勇士苦吞逆轉敗。

巫師逆轉最大功臣還是當家射手畢爾，他拿全場最高29分，貝坦斯與加福德各有19分，奈托18分，韋斯布魯克貢獻14分、20籃板及10助攻的大三元，卻也有9失誤，差點變成失誤大四喜；勇士以烏布雷24分最高，普爾也有22分。

(中時 )