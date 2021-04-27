天使投手大谷翔平27日一戰寫下傳奇紀錄，他是在貝比魯斯(Babe Ruth)之後首位以全壘打領先者的身分出任先發投手的球員，大谷此戰之前以7轟並列聯盟全壘打王（結束之後才有人打出第8轟）。大聯盟官網報導，貝比魯斯那次是在1921年6月登板先發對戰老虎（那時貝比19轟），大谷翔平是2021年4月對戰遊騎兵，相隔99年了！

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總教練麥登(Joe Maddon)說：「這種事大概100年才有一次吧，我甚至沒發現他追平了這種紀錄，並列全壘打王又擔任先發投手打第2棒。如果你看他比賽還覺得不痛快，那你應該不是喜歡棒球的人。」

這兩場比賽也有相似之處，貝比魯斯當時5局被打4分，大谷也是5局被打4分。大谷自敲雙安，貝比魯斯也是敲出雙安，只不過貝比魯斯兩安都是全壘打。當時貝比魯斯率領洋基以13比8獲勝，大谷則是幫助天使9-4獲勝。

大谷投球方面有控球慢熱的毛病，此戰他首局上擔任打者就先攻下1分，下半局投球卻是跌跌撞撞。美媒ESPN描述他是「糟糕的1局，完全統治的4局」，後面15位打者被大谷解決了14位，包括連續解決10人，《洛杉磯時報》比喻為高爾夫球「從沙坑撈起來的一桿」挽救了危局。

其實大谷本季3次登板天使都獲勝，只是前兩次他沒投滿5局。他目前自責分率3.29。麥登賽後形容大谷是無所不能的：「我覺得大谷若在這種狀態去打高爾夫，去打籃球、去打美式足球大概都會很強吧，他真的是與眾不同。」

(中時新聞網)