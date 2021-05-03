4月29日（星期四）是拜登總統在任100天的日子。拜登上任以來，美國的新冠疫情得到遏制，經濟在迅速增長，美國與盟友與夥伴的關係得以提升，直接否定了中國的「東升西降」說。澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）同一天說，這樣的成績對中國有關美式民主衰敗、「東升西降」等說法形成直接挑戰。

疫情得到有效控制、經濟迅速增長

1月20日上任後，拜登總統迅速採取一系列舉措抗擊疫情和促進經濟的發展，包括迅速推進疫苗接種，並簽署總額為1.9兆美元的疫情紓困法案等。在宣誓就職後的兩天內，拜登就簽署了二十多條行政令，其中13條是有關抗擊新冠疫情的。

拜登的這些努力得到了回報：新冠疫情得到了控制，經濟在迅猛復甦，失業率下降，學校重新開放，民眾的日常生活逐步恢復正常。

4月30日，白宮新冠疫情協調員杰弗裡·齊恩茨（Jeffrey Zients）在疫情簡報會上表示，美國新冠疫苗接種進程持續推進，全美55%的成年人已接種至少一劑新冠疫苗，超過1億美國人已完成兩劑接種。美國的疫苗接種率為包括中國在內的20國集團之首。

因為疫苗的接種，根據美國約翰·霍普金斯大學的數據，2021年以來，美國的新冠死亡的數字日趨下降，到4月29日，日增死亡人數已經降到700人以下。去年12月初，美國日增死亡病例曾超過3000例。

因為接種率的提升，也因為多項財政刺激措施，美國經濟困境得到緩解。拜登總統星期三在對國會的首場演講中說，拜登政府執政100天以來，美國新增就業崗位130多萬個。

美國商務部星期四（4月29日）公佈，經季節性調整，今年第一季度美國國內生產總值折合成年增長率6.4%，已經恢復到疫情前的水平。三月份，牛津經濟研究院（Oxford Economics）等機構預測，美國今年經濟增長率將提升至7%。這是自20世紀80年代以來從未見過的水平。美國有望成為全球經濟增長的火車頭。失業率也會降到4%，接近疫情前3.5%的水準。

拜登在演講中著重推銷他的兩項旨在增強美國國力的重大計劃，一個是價值兩兆美元的「美國就業計劃（American Jobs Plan）」，另一項是價值1.8兆美元的「美國家庭計劃（American Families Plan）」。 「就業計劃」著力投資公共交通、鐵路、機場、供水管道、道路橋樑、高速網絡等基礎建設，而「家庭計劃」則將為美國3到4歲的兒童提供免費學前教育，還將向美國人提供免費的社區大學教育和家庭帶薪休假。這兩項經濟措施加上此前已經得到批准並實施的紓困法案，總價值共達6兆美元。

全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團主席伊恩·布雷默（Ian Bremmer）星期三在亞洲協會舉辦有關拜登總統上任100天評估的研討會上說，從處理國內危機的角度來說，拜登政府的措施非常有效，評分應該是A或是接近A。

他說：「從疫苗方面來說，拜登政府兌現的要比承諾的多得多。經濟上也是如此。我們現在談的是六兆美元，而且很有可能被批准用來支持未來一年的發展。他們（拜登的民主黨）是國會的大多數。這意味著從經濟角度來說，美國要比20集團中的任何國家在應對危機上做得要好。」

拜登100天成績單直接打臉中國的「東升西降」

澳大利亞前總理兼亞洲協會主席陸克文在同一個研討會上說，這樣的成績直接挑戰著中國有關美國的敘事：美國是混亂的、分裂的，美式民主下，政府功能失調等等。

他說：「（疫苗接種）推廣策略實際上是非常有效的操作。這基本上讓中國一直以來強調的敘事站不住腳。（他們說）『你們這些瘋狂的美國人和你們的瘋狂民主以及分裂的政府，你們最終政府功能失調，甚至無法完成管控疫情和推出疫苗這樣的政府的基本任務。』」

陸克文說，美國疫苗接種的成功、經濟的飛速增長、特別是中國人以為的分裂的美式民主繼續發揮作用都讓中國人感到吃驚。他認為，拜登100天的業績會讓中國人停下來想一想。

中共官員透露，習近平不久前在內部講話時分析，當今世界大勢是「東升西降」，美國是「當今世界最大的亂源」。「美國是我國發展和安全最大的威脅」等。

白宮國安顧問沙利文星期五說，確保民主體制的良好運作是拜登總統任內的「中心組織原則」之一。

他說：「這是他（拜登）重點關注的問題。在面臨深刻變革的時候，民主能否良好運作？是否可以幫助實現經濟繁榮？是否可以帶來政治凝聚力，是否可以應對新冠疫情及技術變革等一系列問題？他的答案是肯定的，只要我們努力。」

沙利文是在智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）舉辦的網絡討論會上作出上述表示的。他當時被問到如何看待中國人所認為的「美國和西方在衰落」的說法。蘇利文說，拜登總統上任以來的成績應該會讓中國人重新思考。

他說：「我認為，這將讓他們（北京）重新思考，他們是否可以舒適地坐著，並假定美國正在走下坡路。」

蘇利文說，民主和專制到底誰會勝出，未來的10年，至關重要。

拜登星期三在對國會演講中也提到，習近平和其他專制者認為，民主在21世紀不能與專制競爭。「我們必須證明他們是錯的。」

美國史丹福大學胡佛研究所高級研究員易明（Elizabeth C. Economy）說，在中國共產黨百年生日到來之際，中國可能還會延續美式民主在衰落，「東升西降」的說法，但是，拜登的這份成績單會令中國領導人私下裡擔心。

她說，與川普相比，對中國來說，拜登可能是一個更棘手的存在。她說：「從某種程度上來說，對中國人來說，拜登可能代表了兩個最壞的方面。一方面，他可以繼續對中國保持強硬的立場，另一方面，他讓美國重回國際舞台，或者，至少試圖讓美國重新回到國際舞台，成為領導者。他提振了美國的經濟，使之更順應21世紀的發展，創新和清潔能源等諸如此類的。」

易明還說，美國新冠疫苗更有效也會讓中國人仔細想一想。

共和、民主兩黨在重大外交和國防議題上有共識

黨爭激化、社會撕裂、美國政府失能是中國對所謂的「衰落的」美式民主的描述。在1月6日，美國國會大廈遭到暴力衝擊後，中國對美式民主的攻擊更是登峰造極：「美式民主根基被動搖」，「美式民主反噬自身」等。

澳大利亞前總理陸克文這樣描述中國對美國的看法：「他們認為沒有人可以領導美國。美國大廈無法自撐了。」

但是，分析人士說，雖然美國的民主和共和兩黨在很多問題上存在分歧，但是在重大的外交、國防和安全事務上兩黨有共識，特別是在應對中國的挑戰方面。

川普總統時期擔任美國常務副國務卿的斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）在阿斯彭安全會議上說：「在我們面臨的重大外交議題上，至少是在地緣政治議題上，兩黨有著強大的共識。氣候變化、移民和貿易等這些議題都有爭議，也都帶有國際色彩。在國家安全和地緣政治領域，兩黨在中國議題上有廣泛的共識。對俄羅斯、北韓和伊朗問題也有共識。」

4月21日，參議院說外交關係委員會共同推出並通過了反制中國的《戰略競爭法》（Strategic Competition Act）。另外，參議院兩黨還共同推出了另一部《無盡邊疆法》，旨在強化與中國在關鍵技術領域的競爭。

歐巴馬政府時期的總統國家安全事務顧問湯姆·多尼倫（Tom Donilon）同意比根的說法。他認為，兩黨在國家安全和外交領域採取的最重要措施就是遏制新冠疫情並恢復經濟增長。

多尼倫說：「從健康的角度來看，這很重要。從經濟學角度來說，這很重要。就我們在世界上的地位而言，這也很重要。美國的恢復主要是韌性的回歸和信心的恢復。二戰以來，美國能夠影響世界，讓全球行動起來的基本要素是對其能力認識以及美國人可以做到的態度。我認為，就美國在世界上的地位而言，恢復韌性絕對至關重要。」

外交政策方面 美國在打造展示實力的平台

從競選總統之時起，拜登總統就強調與盟友合作，重塑美國在多邊國際機制中的領導力。

這著重體現在氣候問題上。拜登在上任第一天就宣布重新加入具有里程碑意義的《巴黎協定》。該協議於2015年通過，旨在遏制全球溫室氣體排放。

4月22日到23日，拜登邀請包括中國領導人習近平和俄羅斯總統普京在內的40位世界各國領導人參加全球線上氣候峰會。習近平出席了峰會，並發表了講話。

歐巴馬政府時期的總統國家安全事務顧問多尼倫認為，氣候峰會等為美國展示實力，重塑全球領導力奠定了基礎。

提振與盟友和夥伴的關係，共同應對來自中國威脅和挑戰是拜登政府的另一個重大舉措。3月12日，拜登主持了由日本、澳大利亞和印度領導人參加的首次四方峰會，以抗衡中國在印度和太平洋地區的影響力。

白宮國家安全顧問沙利文星期五在阿斯彭研究所的論壇上說，四方峰會是拜登政府上任百日所取得的重大成果之一。他說，四方會談機制「創造了一個更好的環境和氛圍，以有效應對中國的行為、活動和侵犯。」

3月23日，美國與歐盟、英國和加拿大協調行動，同時宣布就新疆人權問題對中國官員實施制裁。

不過，歐亞集團主席布雷默認為，在外交政策上，拜登政府做得還不夠，「承諾多」、「兌現少」。他說，拜登說，美國回來了，但是，他並沒有讓盟友和夥伴完全相信美國會致力於多邊主義，而且美國的盟友擔心，川普還會回來。不過，他也承認，與美國國內事務相比，外交並不是拜登上任100天的優先考慮。

（本文授權中時新聞網刊登）

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