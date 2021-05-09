因著新冠肺炎疫情影響，國際政經情勢震動，兩岸關係更是渾沌不明，台灣未來該何去何從？520將屆，立法委員李貴敏邀請重量級學者一起為國家把脈，從經濟、科技及兩岸關係切入，診斷台灣下一步該如何前行。

立法委員李貴敏擔任此次論壇主持人。(圖/中時新聞網攝)

近年台海關係緊張，更成為中美之間的籌碼，不禁讓人擔憂台灣的未來。李貴敏認為，台灣要開始思考未來該怎麼走，現在美國開始有棄台論出現，更有雜誌表示台灣是地表最危險的地方，因此我們不能再忽視這些警訊，勢必要借助台灣優秀菁英撥亂反正，將台灣導向正確的方位。

前經濟部部長尹啟銘。(圖/中時新聞網攝)

前經濟部部長尹啟銘就用全球經濟來論述台灣的經濟面，他說全球經濟有兩大特徵，一是新平庸、二是不確定性。前者在2008年間發生雷曼兄弟經濟海嘯，使全球經濟發展趨緩，全國出口成長率下降，此現象稱之為新平庸；不確定性則是不知明天如何，因為經濟金融政策改變、恐攻、疫情等等，都會造成經濟處於不確定狀態。他說，台灣未來的挑戰將是美中對抗的持續，而且恐有供應面的危機，但無論未來的經濟發展會處於何種狀況，都還是要繼續往前走。

前行政院院長張善政。(圖/中時新聞網攝)

至於未來的科技面該如何突破？前行政院院長張善政以「華為」為例，5G最初就是由華為開發出來的，當初投資非常大量的研究發展，開發技術都被國際標準採納，各種技術都超越美國，已經成為世界第二，但也因為如此開始遭受美國的打壓，而因著大陸尖端科技被封殺，其中隱含的意義則是台灣科技的發展空間變大，因此張善政認為，台灣要儘快研發高階科技，擴張科技發展的市場跟經濟規模。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。(圖/中時新聞網攝)

曾任4位總統知識庫成員及領導人的淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，對於台灣被稱作世界最危險的地方而感到感慨。根據他的觀察，剖析世界面臨的3大局面，一是新冠肺炎、二是美國選舉、三是中國崛起，這三個因素都與台灣有關。目前台灣成為中美關係的夾心餅，趙春山認為這絕對是長期的局面，因此台灣未來該如何穩住自己的角色及生存，勢必成為政府及人民必須要嚴肅面對的問題。

透過重量級學者一同探討的「兩岸關係與國際政經情勢之展望」之論壇，讓我們因著各領域專家的精妙分析，更加明白台灣當前所面臨的困難及轉機，並針對這些問題做出全方位的針砭！

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(中時新聞網)