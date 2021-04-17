看來考辛斯很有機會留在快艇打完這個球季！快艇官方17日宣布，將跟考辛斯簽下第2次10天短約，等到這份合約到期後，快艇就要決定是否把考辛斯留到本季打完，儘管考辛斯當前淪為龍套角色，快艇或許仍會繼續把他留到季後賽。

考辛斯去年夏天跟火箭簽下無保障合約，火箭雖在今年2月把他的合約轉成保障合約，卻馬上把他釋出，直到本月6日才獲快艇青睞，跟他簽下第1份10天短約，目前他幫快艇打了3場例行賽，平均每場拿下6.0分、3.0籃板及0.7助攻。

目前快艇處於7連勝的絕佳狀態，代表自從考辛斯加盟之後，快艇還沒有輸過，也讓快艇總教練泰隆盧順勢在這段期間，讓「雙星」里歐納德、保羅喬治可以安心輪休，就算考辛斯淪為跑龍套的替補中鋒角色，繼續把他留下也算不錯選擇。

只是當年待在國王、鵜鶘等隊期間，幾乎都是陣中絕對主力的考辛斯，如今只能淪為這種輪替邊緣的角色，原因出在他的膝蓋與腳跟先後出現嚴重傷勢，他現在的內線威力也不如以往，幾乎都待在三分外圍狂投，也讓他的市場行情大幅受損。

(中時 )