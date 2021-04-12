美媒《雅虎體育》的一篇文章盛讚布魯克林籃網球星厄文(Kyrie Irving)的優秀，以「厄文是NBA史上技巧最佳的球員？」做為標題，自問自答表示，厄文確實是獨一無二的球員。「沒人像他那樣讓比賽顯得不可思議，每隔一段時間他就會做出一些讓我們倒帶重看好幾遍的神奇動作。」

Kyrie destroyed Brandon Knight then told him to 🤫 pic.twitter.com/ADd4V1cK9i — SportsCenter (@SportsCenter) March 19, 2020

該文形容厄文「口袋裡有用不完的招式」，中距離、三分球、籃下無一不精。單論得分，厄文比不上杜蘭特(Kevin Durant)，但杜蘭特是身高7呎的神射手，「每個比厄文優秀的得分手都擁有不像人類的怪物基因，但是厄文只有6呎2吋(約188公分)。」

意思是說厄文只有一般人的體型，卻能跟無數高手在場上過招。「他能夠使用前輩所有的招式，他自己還有更多的招式，他簡直是籃球世界裡的Shang Tsung。」

網友看完之後不免目瞪口呆：「文章的下半截呢？我很肯定他還沒寫完。」文章真的到這裡就沒了，拚命稱讚厄文有很多招式卻沒有舉出任何具體的招式。「雅虎忘了給稿費了。」所謂Shang Tsung就是《真人快打》的反派魔法師，可以吸走對手的魂魄以盜取他的招式。

這引起球迷討論，到底技巧指的是什麼，得分、投籃、運球、傳球、籃板、擋切、防守，厄文有哪一項是天下無敵的嗎？從原文來看，大概就是厄文在外圍持球與對手一對一的時候有很多招式可以突破，球迷也承認這方面厄文確實很強，他融合了街頭籃球的技巧，留下許多精彩鏡頭。但是「史上第一」要和厄文出現在同一個句子裡恐怕令很多人無法接受，有人認為像是韋斯布魯克(Russell Westbrook)、東契奇(Luka Doncic)等人的技巧也不在厄文之下。

(中時新聞網)