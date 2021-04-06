外資3月份賣超台股逾1500億元，隨著進入4月，過去一周外資開始轉為買超的，累積買超金額達188.66億元。本周台股股王大立光(3008)將舉行法說，法人仍聚焦在電子族群反映低庫存及缺料等緊俏狀況。且以周線來看，短中長均線皆維持強勢向上多頭排列，月線亦同步收紅，加權指數連續6個月月線強勢上漲，後市表現值得期待。

台股周線連二紅，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近一周在美債殖利率逐步回穩、市場開始接受經濟復甦帶來的通膨正常化、美股有表現、重要企業財報開始傳出佳音以及產業缺料、低庫存等狀況延續下，台股走勢回穩、維持高檔震盪的格局。從盤面風格、類股表現上，鍾安綾表示，近期非電指數紛創波段高點，如今在電子指數有望接棒下，有助於支撐台股後市。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，眼見企業盈餘持續上修，市場預計第二季電子業淡季不淡，配合美股屢屢改寫新高，台股呈現明顯類股輪轉，包括傳產與金融指數創下今年新高，之前強勢的電子指數則呈現區間整理，在健康輪動之下，皆有助維持多頭熱度並推升指數持續攀升。

葉獻文認為，隨著第四季財報公布完畢，清明節過後台股將面對第一季財報與法說會，屆時各類股指標大廠的首季財報數據以及後市展望，不僅成為盤面關注焦點，亦是市場資金風向球。

(時報資訊)