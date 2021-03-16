史提芬柯瑞多次公開強調自己想要待在金州，並且在勇士退休。然而在競爭激烈的職業賽場上有多少球員能夠從一而終，布萊恩、鄧肯、諾維茲基可說是萬中選一。勇士總管邁爾斯在上節目時透露柯瑞在球季開打前拒絕了球團提供的續約價碼，球評帕金斯立刻驚爆柯瑞想要更多的錢，而且有可能投奔湖人與詹姆斯聯手征戰。

柯瑞與勇士的合約將在2022年夏天到期，本季結束後柯瑞可以和勇士重新洽談4-5年的續約條款，但勇士想要做的是提前將柯瑞留下來，因此球季開打前端出3年1.56億美元的超級合約給柯瑞，然而卻遭到柯瑞拒絕。

向來以大嘴聞名的帕金斯立即爆料，柯瑞之所以拒絕勇士，最大原因是他想要簽下更大的合約，想要拿到更多的錢，而且大家都看到柯瑞在全明星賽與詹姆斯聯手打球是多麼的開心，所以，柯瑞有可能離開勇士而改披湖人戰袍。

帕金斯的這番話立刻引來「真理」皮爾斯的嘲諷，直言柯瑞不可能加盟湖人，而且認為詹姆斯與柯瑞都是球隊老大，秉持著一山不容二虎的道理，兩人都不可能當對方小弟，因此這是不可能成真的。

(中時 )