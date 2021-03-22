加拿大太平洋鐵路公司（Canadian Pacific Railway Ltd）周日同意以250億美元現金加股票收購堪薩斯城南部公司（Kansas City Southern），將創建第一條貫穿美國、墨西哥與加拿大的鐵道，準備迎向貿易復甦帶來的龐大商機。

兩家公司發布聯合聲明指出，堪薩斯城南部公司股東持有之每一股普通股，將獲得0.489股加拿大太平洋公司股票與90美元現金，使堪薩斯城南部公司的估值達到每股275美元，較上周五收盤價溢價約23%。若計入債務，這筆交易的價值達到290億美元。

堪薩斯城南部的股東估將持有加拿大太平洋公司發行在外普通股的25%。加拿大太平洋公司表示將發行4450萬股股票，並將舉債籌資約86億美元為該交易提供資金。

以交易價計，這將是北美鐵道產業有史以來最大宗的整合案。此時正值因新冠肺炎疫情而受阻的供應鏈已經開始復甦，以及《美國－墨西哥－加拿大協議》（USMCA）去年已經獲得批准，消除了美國前總統川普執政時期升高的貿易緊張局勢。

這是今年以來最大宗的併購交易。此外，這雖然有史以來兩家鐵路公司之間最大宗的併購交易，但其規模仍排在「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）在2010年以264億美元收購柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway）的交易之後。

聯合聲明中表示，加拿大太平洋鐵路公司執行長Keith Creel仍將擔擔任合併後公司的執行長。

該整併案仍須獲得美國陸運委員會（ U.S. Surface Transportation Board）批准。兩家公司有信心在2022年中過關，因為這筆交易將串連的是美國七條所謂I級鐵路中最小的鐵路，而這條鐵路在堪薩斯城交會，且不與其他路線重疊。合併後的鐵路仍將小於其餘五條I級鐵路。

美國陸運委員會在2001年修改合併條例，納入了I級鐵路的合併交易必須符合公共利益的要求，但由於堪薩斯城南部公司的規模較小，因此擁有豁免權，其合併案受到的審查可能較為寬鬆。

美國著名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟學家Clifford Winston表示：「我不認為這是會引發疑慮的整合案，因為這是『端到端』或所謂的垂直合併，兩家公司的鐵道網彼此配合得很好，其服務將嘉惠整個北美地區」。

美國陸運委員會發言人表示，該監管機構尚未收到兩家公司的文件。

在與堪薩斯城南部公司進行談判時，加拿大太平洋公司同意承擔該交易未能通過的大部分風險。該公司將收購堪薩斯城南部的股票，並將這些股份置於獨立的表決權信託中，讓堪薩斯城南部在陸運委員會批准該交易之前，不會受到加拿大太平洋公司掌控。

如果該合併案遭到否決，加拿大太平洋公司必須出售堪薩斯城南部的股票，一位知情人士表示，這些股份可能賣給私募股權公司，或在股市重新掛牌。另一方面，堪薩斯城南部的股東仍將保留該合併案帶來的收益。如果加拿大太平洋無法成立表決權信託，就必須付給堪薩斯城南部10億美元的反向分手費。

(時報資訊)