中國宣布制裁2名美方人員，報復美國近日制裁新疆官員。美國國務卿布林肯今天譴責北京試圖恫嚇、讓為人權自由發聲的人士噤聲，只是讓國際對中國在新疆作為的監督力道更大。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日聯合歐盟、英國與加拿大，以侵害人權為由制裁新疆官員及機構。中國當天隨即對10名歐盟人士及4個實體祭出報復性制裁，26日則進一步制裁英國9名人員和4個機構。

台北時間27日晚間，中國外交部再對美國、加拿大3名人員和1個機構實施報復性制裁。美國方面遭制裁人員包含美國國際宗教自由委員會（USCIRF）主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席柏金斯（Tony Perkins）。

布林肯今天晚間透過聲明，譴責北京在毫無依據下對美方人員實施制裁。他說，此舉顯然是報復美國制裁涉入新疆嚴重人權侵犯作為的中國官員。

布林肯表示，在那之前，中國1月曾制裁28名美國官員，去年7月也對美國官員和在全球促進民主人權的機構開鍘。他強調：「北京試圖恫嚇、讓為人權與基本自由發聲的人士噤聲，只是讓國際對新疆種族滅絕、違反人道罪情事的監督力道更大。」

布林肯重申，美國與加拿大、英國、歐盟與其他盟友站在一起，敦促北京停止侵犯新疆維吾爾族人和其他少數民族人權，並釋放遭任意拘押的人士。

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任當天，中國大動作制裁「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的多名川普政府官員，其中包含前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、去年8月曾訪問台灣的前衛生部長艾薩（Alex Azar）。

去年7月，北京也因不滿美國制裁新疆官員，對時任美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）、眾議員史密斯（Chris Smith）及美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）實施報復性制裁。（編輯：林憬屏）1100328

(中央社)