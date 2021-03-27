最近包括H&M、NIKE等國際品牌公司，因拒用新疆棉花掀起大陸消費者抵制風潮。針對拒用新疆棉的原因，大陸外交部發言人華春瑩在（25日）記者會上表示，「這種指責本身是不存在的」，並在其推特轉載一名加拿大知名YouTuber Daniel Dumbrill對美國背後陰謀的分析，請大家聽聽一個加拿大人關於新疆種族滅絕背後真相的看法。

Dumbrill針對涉疆事件，做出了約12分鐘的分析影片，他表示美國現在正步入一條恐怖主義的道路，並且揭露美國暗地裡這麼做的原因。首先，加拿大最近壓倒性通過一項提案，將新疆的事情定義為種族滅絕事件，但Dumbrill欲聯繫80名投贊成票的議員卻頻頻遭拒，最終只有1名保守黨的議員同意與他對話，但卻在約定當天取消了；Dumbrill說，他只是想了解，是否有人擔心「美國在這件事背後投入大量的資金」，這其中又意味著什麼？

新疆棉花風波，外國人12分鐘影片揭美國背後的陰謀。（圖／摘自華春瑩推特）

Dumbrill說，這樣的事情在這之前早有先例，美國為了滿足地緣政治利益，無論是「大規模殺傷性武器、伊拉克謀殺嬰兒抑或是一系列侵犯人權的假消息」；他還認為，「他們有足夠的動機來阻撓大陸與其他國家的關係，因為他們恐懼被美國欺壓的國家多了一個新選擇。此外更指出，新疆為亞洲最大石油儲備區之一，以及地緣因素，試問新疆怎麼不會引起美國的特別關注呢？

Dumbrill調查發現，推動加拿大此提案的主要貢獻者是一個叫做「維吾爾權利倡導運動（URAP）」的加拿大非政府組織，該組織由美國「國家民主基金會（NED）」所贊助。會議上，一個發言人提到，NED主席曾說過，以前美國中情局（CIA）秘密做的事情，現在由NED來做；Dumbrill說，「這基本上是推翻政府和穩定的戰線，與民主無關」。

Dumbrill稱，他父親是從事社會工作研究的教授，他與父親皆認為，所謂「美國每次想解救一個民族時，至少要懷疑一下他的意圖」；新疆種族滅絕的指控從各方面來說，都是很荒謬的，這種跟風盲從容易帶來戰爭的風險。

Dumbrill還提到，或許有人對涉疆種族滅絕問題存疑，但西方社會上卻沒有讓他可以討論這個問題，並提問的空間；他進一步說，由於維吾爾人不受一胎化政策約束，人口成長速度要高於漢族，大陸還為他們興建2萬座清真寺，甚至文字也被印在人民幣上，此外維吾爾族的孩子更容易就讀頂尖大學，學校也會為他們準備特定清真食品，為他們設置祈禱區，因此痛斥「關於種族滅絕的言論荒謬至極」。

(中時新聞網)