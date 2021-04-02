美國以及歐洲市場周五(2日)因耶穌受難日休市，但美國3月非農就業數據將公布，市場預期就業人口將出現反彈達到65萬人，摩根大通則是預期數據可能達到180萬人左右，較預期暴增3倍。美國勞工部稍早公布最新數據，3月非農達91.6萬人，遠高於市場預期，10年期美債殖利率跳升至1.7%。

美股期貨將提早收盤，在非農報告出爐後，3大美指期波動不大，截至台灣時間2日晚間8點45分，道瓊期指上漲200.0點或0.61%、暫報33,237點；標普500指數期貨上漲24.38點或0.61%、暫報4,034.38點；那斯達克100指數期貨上漲57.25點或0.43%、暫報13,373.25點。VIX指數持續下滑，目前暫報19.62點、下跌2.3%。

10年期美債殖利率則是一度跳升至1.7%，目前上升0.018%、報在1.697%，短天期與長天期公債殖利率全面上揚。

美國勞工部指出，由於強勁的經濟增長和積極的疫苗接種，推動各大美國企業加強招聘的力道，3月份就業數據創下去年夏天、7個月以來最強表現。3月非農就業人數增加91.6萬人，比市場預估的67.5萬人還要好之外，失業率也降至6%，創連3降紀錄，同為疫情以來最低。

休閒與服務業是恢復到疫前水準的關鍵行業，本月增長表現最為強勁，新增28萬個工作崗位，餐飲業增加17.6萬人，藝術、娛樂和休閒產業增加了6.4萬人。即便如此，該部門仍較2020年2月的水準低310萬人。

該數據表明，美國經濟將迎來超乎預期的經濟復甦力道，儘管還有些地區在進行經濟封鎖，但大部分地區的經濟活動已經逐步恢復到正常水準。

(中時新聞網)