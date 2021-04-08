鑒於歐盟新冠疫苗計畫的不確定性因素，歐元區公債殖利率周四下滑；市場同時觀望稍晚歐洲央行(ECB)公布政策會議紀錄。

在歐洲和英國監管單位發現AZ疫苗與罕見的腦血栓之間存在可能關聯後，西班牙宣布該疫苗，只對60歲以上人士使用；義大利也提出同樣建議。

在AZ疫苗受挫之際，歐盟國家也正在應付新一波病毒的興起，西班牙部分地區在周三收緊社交管制。

避險的歐元區公債殖利率下滑；作為該區域基準的德國十年公債殖利率下跌1個基點，來到-0.32%。

此前大幅上漲的義大利十年期國債殖利率下跌4個基點，來到0.67%。

周三的資料顯示，ECB上周緊急購買債券行動有所減少，有可能是復活節假期減少工作天數的原因。但3月的購債量仍較2月增加23%；ECB決定加速購買債券，以抑制債息的上升。殖利率的上升是因為市場押注美國財政刺激將重燃經濟成長和通膨。

市場認為，ECB對於購債存在分歧意見。鷹派政策制定者對購債持懷疑態度，部分人士將名目公債殖利率的上升視為經濟復甦的可喜徵兆。

(時報資訊)