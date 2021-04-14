根據IMF(國際貨幣基金組織)最新說法，若七月再取消或延遲東京奧運復賽，應該不會對日本經濟造成太大影響。但前提是，日本政府得需要對那些受有受到衝擊的中小日企，伸出援手才行。

原訂東奧是2020年七月在日本舉行，儘管延宕一年將在七月復賽，但日本新冠疫情最近似乎有擴散跡象，加上當地疫苗接種達成率偏低，故三個月後能不能順利舉行這個全球運動盛會，目前還是個問號。

IMF亞太區副主任布雷克（Odd Per Brekk）指出，因為日本是一個多元化的大型經濟體，故東奧復賽即使有變數，對近期整體景氣復甦影響應該不會太大。

布雷克補充，東奧大部分基礎建設已做好，即使屆時來日觀光客劇減，對經濟成長的衝擊也會有限。

不過，IMF指出，日本服務業應會受到衝擊影響，尤其是對那些中小規模業者而言。根據調查資料，東奧萬一又停辦，這些小商家將會減少5%以上營業額。所以，日政府不能袖手旁觀，要幫助那些中小日企才可以。

日本經濟雖已慢慢有成長跡象，但疫情一直無法徹底抑制，造成民間消費縮手，故日後若有任何景氣復甦都不是很強勁的，而應該都較偏溫和的。

以日本大阪來說，13日新染疫者又創新高紀錄，因為新變種病毒株的傳染力更強大所致。

IMF日前也上修日本2021年經濟成長，可望上看3.3％，因為出口暢旺，加上日政府推行大規模疫情補助計畫。

IMF布雷克表示，與全球其它國家一樣，日本景氣成長性也面臨著很大的下行風險。新冠疫情發展撲朔迷離與疫苗接種率不高，是主要兩個原因。

對日本央行來說，目前要達到2%通膨目標值，更像是要摘天上的星星一樣不可行。所以，市場也在觀察，日央行接下來還有什麼振興景氣的工具可用。

日前，日本央行也提出補償銀行業者，因負利率所造成商業損失，就是希望可以將利率降得比現在更低，當作抵抗疫情衝擊景氣的武器。

贊成日本央行目前作為的布雷克卻認為，日本利率要再向下調降的可能性很低，即使日本央行已做好更大負利率的事前準備，但除非有很明顯通縮發生，否則日本利率近期不太會再下降。

(時報資訊)