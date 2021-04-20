英國失業率意外地連續第二個月出現下降，在二月(12月至2月的平均)的失業率來到4.9%，其中大部分的失業是政府為控制新冠病毒而祭出封鎖措施所造成。

雖然有政府大量就業補貼計畫的救援，但是路透調查多數經濟學家仍預測二月的失業率將從一月的5.0%上升到5.1%。

國家統計局表示，失業率的下降是與完全退出就業市場的民眾比例上升有關；所謂的「不活動」率在二月增加了0.2個百分點。

根據稅務局數據，2月至3月間，公司就業人數減少5.6萬人，為近四個月以來首次下降。

國家統計局周二表示，新冠疫情爆發以來，總失業人口推升到81.3萬人。

國家統計局的統計師Darren Morgan指出，最新的數據顯示，就業市場在近幾個月已經廣泛地趨近穩定。隨著商業的重啟，三月的職缺正在增加，特別是在招待業部門。

英國財政部長桑納克(Sunak)在今年三月將休假補助計畫延長到九月底，該計畫為政府為休假員工對企業進行補助。如果該計畫沒有延續，英國的失業率將更高；而且預期該計畫中止後，失業率將攀升。另外英國央行也正在考慮，何時開始縮減其龐大的經濟刺激計畫。

英國商會經濟學家Suren Thiru表示，長期的失業，特別是年輕人的失業，可能意味著勞動力市場在回復到疫情前水準的表現，是落後於整體經濟復甦的表現。在就業補助計畫結束前，需要採取進一步行動，支援勞動力市場。

(時報資訊)