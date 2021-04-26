據第一財經統計，截至目前，大陸已經有27個省揭曉了第一季經濟數據，廣東第1季GDP超過2.7兆元（人民幣，下同），繼續穩居全大陸第一經濟大省；湖北第一季GDP年增速達到58.3％。從兩年平均增速來看，海南在已公佈的省分中領跑，增速低的省分主要集中在華北、東北地區。

廣東省統計局發布的資料顯示，2021年第一季廣東地區生產總值為2兆7117.96億元，年增長18.6％，兩年平均增長5.2％。

第二經濟大省江蘇2021年第一季實現生產總值2兆5878.38億元，年增19.2％，兩年平均增長6.4％，增速比廣東高出不少。

第三經濟大省山東第一季GDP達1兆8055億元，與廣東、江蘇兩強有較大的差距。身後的第四經濟大省浙江也達到了1兆6347億元。

從GDP增速來看，去年第一季受疫情影響最大的湖北，今年增速大幅反彈，高居第一。湖北統計局的資料顯示，2021年第一季全省地區生產總值9872.67億元，比上年同期增長58.3％。

(旺報 )