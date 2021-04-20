日股20日早盤大跌，因市場擔心新冠疫情擴大下，日本大城市又要重新進入緊急狀態，也將拖累好不容易稍微也些起色的景氣。日經225指數早盤收29,150.71點，下跌534.66點，跌幅1.8%。東證股價指數早盤暫收1,932.2點，下跌24.36點，跌幅1.25%。

早盤中，日經指數曾一度下跌1.8％，至29,151點，創近四周來盤中最大跌幅。至於東證指數也曾下挫1.28％，至1,931.41，寫下兩週來最深跌幅。

IwaiCosmo證券表示，盤勢表現差引起市場拋售持股。同時，新冠疫情在全球都有增溫趨勢，全球經濟活動若全面重新開放，勢必將保持更為謹慎態度，特別是許多日企對全球景氣，都是屬於敏感度比較高的一種狀態。

每日新確診者數始終壓不下來，東京與大阪政府都隨時做好將重回完全的緊急狀態中，因為目前較寬鬆的社交禁令，未能有效地抑制新冠病毒。

旗下擁有Uniqlo服裝品牌的速銷（Fast Retailing）下跌1.75％，軟銀集團（SoftBank Group）也跌1.2％。

半導體相關族群步上美國同業腳步走低，東京威力科創(Tokyo Electron)跌1.88％，愛德萬測試(Advantest)跌3.01％，村田製作所(Murata Manufacturing)也跌1.32％。

丸井集團(Marui Group)是日經中跌幅最大一檔，下跌4.84％，其次是卡西歐(Casio Computer)跌4.35％，日立建機(Hitachi Construction Machinery)也跌4.15％。

至於日經漲幅最大的則是網路業者CyberAgent，上漲1.51％，資生堂(Shiseido)漲1.02％，以及日本郵船(Nippon Yusen)也漲0.39％。

(時報資訊)