由於新冠疫情爆發，東京奧運自去年延至今年舉辦，然東京奧運距離開幕僅剩約3個月，但據先前日媒民調顯示，逾七成的日本民眾認為應該要取消或推遲此次東京奧運；根據國際貨幣基金（IMF）一名高級官員表示，取消東奧或延期不會對日本經濟產生太大傷害，但政府或需要向受創的小企業伸出援手。

據日媒《共同社》於周一（12日）公布的民調顯示，有逾七成的民眾認為應該推遲或取消此次東京奧運，僅有約2成的民眾認為應該如期舉辦；值得一提的是，根據民調顯示，有56.5%的民眾對日本疫苗接種的進度相當不滿意，顯示出日本民眾對疫苗接種緩慢的擔憂。

根據《路透社》報導，由於去年因新冠疫情影響，東京奧運被迫延期至今年舉辦，但隨著近日疫情回升，病例數小幅激增的情況，讓人們對東京奧運會抱持著擔憂。

IMF亞太區副主任布雷克（Odd Per Brekk）指出，考量到日本是一個巨大且多元的經濟體，奧運會若有所變動，對經濟復甦的影響相當有限；他補充，奧運會大部分的基礎建設大致已完備，即使到時旅客減少，對經濟成長的衝擊也不大。

布雷克提到，「應該注意的是，奧運會的取消會對服務業產生一些衝擊，尤其為中小型企業影響較為嚴重」，他認為，日本政府應該對這些公司提供協助。據調查顯示，奧運會的取消可能會對這些公司的營業額降低約莫5%。

(中時新聞網)