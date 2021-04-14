歐洲央行已經要求歐元區幾家大型銀行提供更多額外資訊，以說明其對沖基金Archegos的曝險和損失情形。

彭博引述知情人士看法指出，歐洲最高金融監管單位對德意志銀行和法國巴黎銀行要求檢查的做法，是業內發生如此重大事件後的標準程序。在ECB的監管之下，所有與Archegos有業務往來的歐洲銀行，都可能面臨ECB的詢問。

ECB、德銀、法國巴黎銀行皆拒絕提出評論。

據摩根大通分析師估計，Archegos的破產可能對銀行業造成100億美元的損失，而僅瑞士信貸一家即出現47億美元虧損。

相反地，歐元區銀行皆宣布很大程度的毫髮無傷。德銀曾表示有數十億美元的風險敞口，但是該行提早和很快地出脫了持有的投資。

Archegos在多家投資銀行的大宗經紀業務協助下進行交易，實際上是以大量借款來放大投資回報。而當投資減少，貸款銀行開始要求更多抵押品或保證金之時，該公司破產了；銀行則競相在價格下滑之時撤回投資頭寸。

銀行透過向對沖基金借出現金和證券來執行交易。摩根大通指出，該項業務利潤相當豐厚，巴克萊銀行、巴黎銀行、瑞士信貸、興業銀行、瑞銀在2019年合計利潤為40億美元。

ECB執行董事Schnabel表示，這是一個警告信號，表明存在著大規模的系統性風險，需要更好地監管。

(時報資訊)