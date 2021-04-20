通貨膨脹上升是今年金融市場普遍預期的風險因素之一。星展銀分析，通貨膨脹目前仍處於甜蜜點，美國通膨逾3%時，股市報酬才有惡化風險。目前推升通膨的2大因素：拜登政府提出1.9兆美元積極的經濟援助計劃，再加上美國肺炎疫苗接種率的提高，預計可望提振經濟強勁成長動能，進而推升通膨水準上升。另一個驅動通膨上升因素是貨幣政策。

星展銀分析，通貨膨脹率上升未必對風險性資產是負面的。實際上，由需求（而不是供給面因素）所帶動的通膨壓力對市場是正面的。標準普爾500指數與美國通膨之間的長期關係，顯然，當通膨急劇回落時，美國股票才會呈現大幅度回檔。通膨上升的期間通常不會伴隨股市大幅下挫。

而那一種通膨水準最有利風險資產表現？為了回答這個問題，星展檢視自1941年以來的數據，列出下列一些發現：

一、當通膨率低於零時，標準普爾500指數的平均每月報酬率為負值。

二、當通膨率介於1.0％～2.0％時，標準普爾500指數的平均每月報酬率為12.2％，通膨率介於2.0％～3.0％時，標準普爾500指數的平均每月報酬率提升至13.7％。

三、當通膨率超過3.0％，標準普爾500指數的平均每月報酬率開始持續下降。

很明顯，當通膨率處於1.4％時有利於風險資產，而只有當通膨率超過3.0％時，股市報酬率才可能開始惡化。

(時報資訊)