前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，各方忐忑以待的美國2021年四月匯率報告，終告出爐，結果一場虛驚，也因此各國有各自不同的解讀。有趣的是，因為美國出手輕柔，似乎都公認美國財政部部長葉倫，政治智慧一流，手腕高超。台灣在報告中所占篇幅不少，但不如用美國財政部Press release中簡短的兩段說明來的傳神，其要旨大意是，「依2015年的法律，台灣完全符合三項操控標準；而依1988年法律，查無充分證據可認定台灣有操控匯率之意圖」，文字轉折，身段漂亮，難怪某媒體駐華府記者，乍看之下，發回的新聞稿竟以台灣列入匯率操縱國為題，不到半小時轉又緊急撤下。

最近有四位學者，以二十年來我們為央行政策付出的代價，出書討論央行雙率(利率、匯率)政策對台灣經濟金融的影響，引發不少央行派立委爭議。匯率本來就是兩刃之劍，壓低匯率固然有利出口，但對進口商、進口貨品消費者、出國旅遊者，等於被課了額外稅捐，不盡公平。以台灣屬能源、原料匱乏之進口國而言，人民使用油電負擔增加，進口材料(包括小麥、黃豆、玉米)、半成品也成本提高，足見匯率問題極具爭議性，應該多述學理，不要摻雜政治因素，甚至扯到卡位爭議。書中也對匯率的形成，乃至台美之間有關匯率的恩怨情仇，有中肯的介述，本文就不重複。

陳冲指出，匯率既然複雜難懂，不少人想以科普方式評論匯率升貶的經濟副作用，可惜較少能以淺顯易懂的民生有關例子來說明。知名的英國經濟學人雜誌，就在1986年推出大麥克指數，想藉輕鬆方式說明各國匯率有無高估或低估，因為大麥克在各地成分、原料相同，理當同價，如果差距太遠，顯然匯率有所扭曲。這一理論當然不很精確，但平心而論，偏離實情也不太遠，可以參考，也可哂之。而且1986距美國1988認定有無操縱匯率的Omnibus Trade and Competitiveness Act，不過兩年，當時全球對此議題，討論正熱，經濟學人推出此一基於PPP(購買力平價)理論的大麥克指數，自還維持一定學術水準。

1994年台灣首次出現在大麥克指數名單中，當時匯率為26.4，新台幣低估僅約0.06％，隱含匯率與實質匯率大致符合，其後數年，大麥克指數也都呈現同一趨勢。但2000年開始，大麥克指數顯示台幣/美元的匯率已低估8.9％，自此一路低估，到2008年已低估30.8％，2012年更突破40％，近六年來平均在57％上下。換句話說，如果美國的大麥克要價5.5美元，台灣的大麥克要價新台幣72元，不是匯率遭到扭曲，就是消費者受了委屈。

美國在本世紀初期因新入WTO，儘量依照世貿組織方式處理匯率問題，但2015通過Trade Facilitation and Trade Enforcement Act設定三項標準後，評估其貿易對手國是否匯率操控，均以每年二次的匯率報告對貿易夥伴施加壓力，台灣多年來都徘徊在觀察名單。

陳冲指出，截至今年3月底，中央銀行定存單餘額達9.24兆元，短短一年又多增加1.5兆元，能說不是intervention的結果？台灣消費者當然想用新台幣相同的購買力，買到雙倍的漢堡，可是長期追求貿易順差、低估匯率，對國家整體競爭力，究竟是好是壞？恐怕需要各方的利害關係人，坐下來靜心討論。如果消費者、受薪者、傳統產業均充分了解後，仍願支持低估匯率，補貼特定產業，大家就不要把兩個漢堡的小事放在心上了。

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