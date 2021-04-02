美國政府對華為下重手，禁止設備商向華為出口產品，絲毫不給任何活路，而有了「前輩」的境況，小米也因此有了危機意識，大幅增加在晶片領域的投資，以降低對外國科技的依賴。

根據《日本經濟新聞》報導，據日經財經數據分析顯示，自2019年至今年3月間，小米大幅收購或買進至少34家晶片相關大陸公司的股份，同時，還增加約25家除半導體外其他科技硬體公司；這些公司當中包含晶片製造、設備商，以及高階顯示器、相機鏡頭等的新創公司。

該報導指出，小米作為大陸科技界的新秀，在全球智慧型手機市佔與蘋果並駕齊驅，然而也同華為一樣，被美國指其與大陸軍方有所關連，但小米否認這項指控。

小米的晶片和其他科技硬體上主要投資皆藉由一個叫「湖北小米長江產業投資基金」的公司所進行，該公司成立於2017年，資本額為120億人民幣，但初創時大多時間鮮少運作。

根據《日經新聞》從大陸企業查詢機構「企查查」數據顯示，該公司在2019年投資6家半導體相關公司，而在中美科技戰愈發激烈，投資數量激增至22家。

有分析師表示，大陸科技公司意識到晶片自主的必要性。野村控股（Nomura Securities）分析師Donnie Teng表示，大陸擁有足夠的市場來支撐自己晶片系統，只不過在美國對華為實施制裁之後，大陸公司都發現華為所面臨的窘境。

此外，該分析師還強調，對大陸科技大公司而言，最有效的方法為自製部分晶片以緩解內需，而不是所有晶片都自己來，「任何公司都無法所有產品都使用自製晶片，耗費資源的同時，還需考量到地緣政治局勢」，把所有雞蛋放在同一個籃子太危險。

(中時新聞網)