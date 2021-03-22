上個月從活塞轉到尼克的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)已經讓紐約球迷等得不耐煩了！羅斯加盟尼克至今只打了10場比賽，然後從本月1日對戰活塞之後就沒再上場，他也沒有受傷，不知他為何不能比賽。總教練席波迪(Tom Thibodeau)只說：「羅斯感覺好多了。」也就是說羅斯是有症狀的，可能接觸過新冠肺炎患者。

羅斯缺陣的理由是「聯盟的健康與安全政策」，依據規定球員要先與球隊隔離10天，接著兩天檢測陰性，再加兩天的訓練，最快14天才能回到場上。羅斯已經缺陣超過20天，並且已經跟隨球隊移動，代表他病毒檢測為陰性。《紐約郵報》懷疑羅斯生病了，但是基於個人隱私，球隊不可以公開。

尼克現在後場人手不足，羅斯剛來的時候，尼克10場贏了7場，羅斯不在之後他們僅3勝4敗。球隊主控培頓(Elfrid Payton)最近拉傷腳筋，替補的奎克利(Immanuel Quickley)腳踝扭傷。瑞弗斯(Austin Rivers)從2月中就沒上場，請假去陪伴他剛出生的兒子，回來又要接受隔離。剩下來撐住控球重任的是尼里基那(Frank Ntilikina)，他原本都沒什麼機會上場，這段時間他兩度砍下個人本季最高的單場13分。

先前還傳言尼克想網羅鵜鶘控衛「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)來充實後場。鵜鶘的索價起碼要1支選秀樂透籤(前14順位)，公牛和老鷹也正在搶人。尼克總教練席波迪似乎對鮑爾興趣不大，本季可能要把希望寄託於培頓和羅斯身上。

(中時新聞網)