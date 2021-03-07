儘管打完上半季，尼克取得令人驚訝的19勝18敗、排名東區第5戰績，但他們仍想在今年交易截止日前進行後場補強，根據《紐約郵報》記者馬克伯曼7日爆料，尼克目前鎖定的後場補強目標，分別是鵜鶘「球哥」朗佐鮑爾與黃蜂洛席爾。

尼克當前主控是培頓，替補控衛則有「飆風玫瑰」羅斯與新秀奎克利，但尼克高層始終不太滿意培頓表現，也相信羅斯與奎克利比起先發，更適合從替補或板凳出擊，找尋更好的控衛取代培頓先發位置，成為尼克當前最想補強的重點之一。

雖然尼克先前傳出很想招募火箭後衛歐拉迪波，卻因先發得分後衛巴雷特表現持續進步，歐拉迪波本季待在火箭的表現卻始終不太穩定，更重要的是歐拉迪波似乎無法融入火箭團隊，往往陷入單打獨鬥，這讓尼克逐漸喪失對他的招募興趣。

反觀朗佐鮑爾與洛席爾比起歐拉迪波，似乎更具團隊打球意識，尤其是朗佐鮑爾，他在組織與串聯進攻的天分，以及防守端的潛能，應該都可帶給尼克不小助力，況且最近他在鵜鶘打球並不開心，或許跳槽尼克能夠讓他得到更多發揮空間。

(中時 )