籃網開季擁有杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)兩大球星並不滿足，在台灣時間1/15用多名球員以及選秀權換來聯盟三屆得分王(2018-2020)、2018球季MVP哈登(James Harden)，大鬍子來了以後戰績沒有馬上見效，從1/15開始的10多場比賽勝負參半，讓賭上未來的籃網制服組嚇出一身冷汗。

這場豪賭在2/10之後有了轉機，近一個月布魯克林籃網的表現亮眼至極，籃網在2/10以前戰績14勝12敗勝率54%排名聯盟第9，自2/10之後籃網神奇地拿下10勝1敗的超級佳績，一轉眼勝率追平湖人且躍升至聯盟第4成為本季奪冠大熱門，究竟籃網內部發生了甚麼樣的化學變化呢？讓筆者用各項數據帶大家一探究竟。

2/10之後籃網明顯的失誤減少，從原本場均15.4失誤(聯盟倒數第5)進步到場均11.9(聯盟第4)，失誤次數的降低是球隊磨合完成非常重要的指標，一支經過重組的球隊在互相熟悉之後，掌握到隊友喜歡出手的位置，對教練的戰術也漸漸更加熟練，自然而然失誤就會大幅減少，同樣的因素，對手抄截次數也從原本的場均8.3球(聯盟倒數第4)降低到場均6.5球(聯盟第2)。

再來是防守意識的提升，2/10過後籃網每百回合失分DEFRTG(Defensive Rating)從聯盟第27進步到了聯盟第16名，防守變好讓因為錯位而不必要的犯規也就跟著減少(防守球員因為沒佔到好位置或者跟不上進攻球員，而往往以犯規收場)，2/10過後籃網的犯規次數從場均的20.0次(聯盟第15)減少至16.9次(聯盟第2少)，對手罰球命中數也從場均17.8球(聯盟第21)下降到12.7球(聯盟第1)。

以上數據讓清楚顯現出籃網蛻變的主要原因是進攻磨合以及防守意識的雙重提升，本週五(3/12)上午08:30籃網將在主場迎戰塞爾提克，東區排名第4的塞爾提克雖非庸手，但估計還是難以跟蛻變過後的籃網抗衡，主推籃網讓分過盤。

(中時新聞網)