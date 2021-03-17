自作家吳明益小說《天橋上的魔術師》改編的同名台劇，目前正在熱播，而他的另一本小說《複眼人》，近期將由台法文化獎得主、德裔法籍導演盧卡斯．漢柏改編成舞台劇，探討台灣的海洋與原住民文化，4月在台首演。

盧卡斯表示，《複眼人》帶他看見不同面向的台灣，認識真實現況，「裡面有自然災害、生態環境、古老神話、原住民生活等題材，不只是一本台灣小說，更可說是一張代表台灣文化的名片。」

近20年來，盧卡斯曾多次來台執導劇場作品，包括漢唐樂府《洛神賦》，與南管演奏家王心心合作的南管現代歌劇《羽》，以及執導歌劇《黑鬚馬偕》，並和一心戲劇團合作的新編歌仔戲《啾咪！愛咋》，他還能說中文，對台灣並不陌生。

《複眼人》有多段故事交織，包括來自海島的阿特烈，按照習俗在出生後滿180次月圓必須離家，踏上未知之旅；教授阿莉思因丈夫和兒子登山後下落不明，一心尋死；布農族的達赫與阿美族的哈凡，兩人有各自的人生歷練，等待尋找生命的出路。

盧卡斯表示，小說本身非常有想像力，包括以魔幻寫實的場景描述，結合現實世界迫切的議題，如：海嘯、颱風等天災，或是摧毀台灣東海岸的垃圾島，都讓劇場版的製作充滿了各式各樣的技術性挑戰。

在劇中飾演敘事者的懷劭．法努司表示，複眼人對他而言，就像是老鷹，看顧地上的子民。演員阿洛．卡力亭．巴奇辣則是非常喜歡她所飾演的哈凡，她表示，「這個角色在情感上不斷受傷，但在受傷破碎之後，又找到釋然的力量。」

飾演達赫的蘇達表示，整齣戲象徵與寫實手法相互巧妙穿插，裡面有土地上真實存在的人，也有意象上的人物，觀眾可以人生劇展的方式來看劇中人物的故事，可以感受到屬於自己的詩意與共鳴。

值得一提的是，盧卡斯運用偶戲呈現書中想像的人物角色，並透過影像投影技術，讓戲偶及演員置身於不同環境，觀眾除看到舞台上的演出，更可看見幕後的技術操作，兩者相互配合的狀態。演出將於4月24、25日在台中國家歌劇院登場。

(中時 )