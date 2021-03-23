台新銀行贊助支持的台灣女子高爾夫球選手吳佳晏，3月再傳捷報，於科技希望巡迴賽摘冠軍，從去年12月的台灣大哥大女子公開賽、今年1月日立慈善盃菁英賽，及這次科技希望巡迴賽，共三連霸，且未滿17歲的她，投入女子高爾夫球職業生涯至今未滿一年，已七度摘冠，實力堅強不容小覷。

台新銀行表示，這次的科技希望巡迴賽係由職業男女選手混和參賽進行排名，吳佳晏在第一回合即取得領先，為期三天的賽程穩紮穩打展現精湛球技，最終以低於標準桿14桿成績遙遙領先其他選手，拿下冠軍獎盃。她順利奪冠第一時間，除了喜悅之情，對長期給贊助支持與鼓勵的台新銀行、贊助廠商及協會，不忘表達感謝之意，因為背後紮實的支持力量，獲得源源不絕的動力，驅動她打好每一場球。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷指出，該行長年贊助支持具發展潛力的女子高爾夫球選手，包含吳佳晏以及多位女將包括曾雅妮、錢珮芸、陳之敏、蔡佩穎等，自去年以來，女將們勢如破竹地在國內外共拿下11座冠軍獎盃。

林尚愷說，近期連續三場TLPGA公開賽事，都是台新贊助支持的女將拿下冠軍，代表台新的支持與提供的資源，為女將們珍惜的助力，能幫助她們專注在球場上發揮，未來能更進一步，在國際舞台發光發熱，為台灣拿下更多的榮耀，台新也會持續扮演女將們的後盾，為她們加油打氣，透過她們持續傳遞認真的精神。

(工商 )