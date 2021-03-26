恆豐街名具有60年歷史及紀念意義。（袁庭堯攝）

位於鐵路綠廊道旁的高市三民區恆豐街，強制被高市府改名「鐵道三街」起爭議。26日上午居民群起抗議，痛批連拒絕的權利都沒有，挾七成反對連署書向市府陳情。民眾黨議員吳益政批評此案漠視公民參與，時代力量議員林于凱也痛批高市府「一城兩制」、惡霸粗魯。

高雄鐵路地下化之後打造綠廊帶，市府預計將廊帶兩側道路從鳳山、苓雅到三民區，依序被命名為鐵道一至三街，恆豐街長300米長，有134戶居民，2月22日收到通知單確定整編，要改掉使用60年、具歷史及紀念意義的路名。

民政局表示，2020年12月戶政事務所地方協調會上，多數里長同意鐵路地下化後命名為鐵道街，具歷史人文特色及辨識度。現行高雄市道路命名及門牌編釘自治條例並未有相關公民參與機制，為順應民意，會研擬修正命名及更名的程序，但現行若居民對新路名有意見，只能依規定過半連署，申請把鐵道三街改回恆豐街。

居民控訴，恆豐街台語諧音為「幸福街」，改名為鐵道三路聽起來像「剃刀」路，當地七、八成居民都反對改名，已連署要向市府陳情抗議。

民眾黨高市三民區服務處主任李佳玲批評市府「沒事找事，當大家都很閒」，居民就連「選擇改什麼名」的權利也沒有，還要面對戶政、銀行、私人會員等資料變更的困擾。同黨議員吳益政也批評，該案市府漠視公民參與，是非常惡劣的案例。

民眾黨律師建議高市議會修自治條例，現況是高市府只要開完內部會議就能改路名，但民眾要申請改路名，需要過半數，不過也僅具「建議權」。台南市府則規定，民眾五分之一連署就能申請立案，經三分之二居民同意就能改路名。

時代力量議員林于凱痛批高市府改路名行為惡霸粗魯，像綁架的行為。鐵道二階都還沒過，為何這裡就急著要改？根本一城兩制，呼籲市長「不要選前大家都是老闆，選後就忘記」。

(中時 )