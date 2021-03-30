正要入眠時，如果被街上喧囂聲吵到，想必很多民眾都會很不爽，有網友在臉書社團「爆料公社二社」指控是老闆也是網紅「反骨男孩」成員之一酷炫，深夜開保時捷在北市松山區炸街，對此他留言致歉：「做了不好的示範、萬分抱歉。」

該名網友表示，20日深夜11點他牽著狗散步，聽到有人在旁邊巷子炸街，原來是一台保時捷衝進巷子離去，沒多久又再傳出震耳欲聾的聲響，「隔了兩條巷弄都能聽見，於是我走到路口觀看。見同一台保時捷981剛炸完第二條巷子出來，迴轉停在西城松林校門口前。」

網友走近一看，發現車主居然是擁有60萬粉絲的知名網紅酷炫，忍不住嘲諷：「又『酷』又『炫』的跑車配上你帥氣的臉龐，已經表露了你的身分。想了一下，身為『需要正骨的男孩』粉絲的我，之前看了你們影片，你開著981和REBEL去淡水還提醒要注意安全，還把CX-5改成鍘刀門，確實有創意，今天卻讓我遇到。不錯，30歲能有大黃蜂和981跑車的你，確實走上人生巔峰（?），但今晚的你，和小X孩沒啥兩樣」、「有些人的生活，就是這麼的失格，且枯燥乏味。」事後網友私訊跟酷炫說要有點公德心，卻換來已讀不回。

網友爆料酷炫深夜開名車發出巨大聲響。（圖／爆料公社）

酷炫看到這篇抱怨文後，坦承是自己做的，並在留言處誠心致歉：「對於當天開車造成困擾我感到很抱歉，對不起我做了不好的示範，也很謝謝您的指正，萬分抱歉」，也澄清造成噪音的原因，「我那天沒有開閥門，也沒有改過管因為自然進氣的老車所以聲音比較大，驗車都是正常的。」

(中時新聞網)