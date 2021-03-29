隨著風氣開放，不少女性越來越敢在網路分享兩性話題，推特（Twitter）有用戶發文公開一名90後漂亮女舞蹈師的性愛片，指她「反差高冷女神、內心騷母狗」，想不到本人居然轉發貼文，大喇喇的回應：「直接找我玩就行啦」。

這名被公布啪啪片的女網友「羽墨」，從自介上得知住在大陸安徽省合肥市，她坦言自己熱愛約炮，經常在網路分享心得，「好不容易兩個小哥哥約我去吃火鍋，結果我什麼都沒吃著，一進門就讓我幫他們口，我這也太慘了吧！」無奈表示兩男本尊又醜又老根本照騙，「要不是看在大的份上我早走了，不說了氣死老娘了，我要回家刷牙去了！」羽墨也分享過跟男伴床戰時，對方忽然玩她菊花，「問題我還挺配合的」，雖然如此，她仍持續公開發出邀約，有時指明「我要一人挑三個」，甚至直接從留言區抽出「幸運兒」。

眼看性愛片被拿來賣，羽墨大方表示：「直接找我玩就行啦」。（圖／Twitter @ YUM01994）

對於自己的性愛影像外洩、被轉賣，羽墨非但不緊張，反而開心地表示自己紅了，「直接找我玩就行啦！感謝這位博主幫我做推廣！」但過幾天她不滿地發文：「一有點粉絲就盜我圖 我之前七八萬粉就是這麼被你們這樣搞沒的，然後居然給我編造身份職業，我祝你們出門摔斷大門Tooth，叫你亂說，我可是會發怒的」。

羽墨擅長跳舞，體態相當優美。（圖／Twitter @ YUM01994）

從羽墨過往發表的貼文中，可以看到她在專業舞蹈教室優美地練舞，還有裸露私處與瑜伽球的照片，「我這麼努力的鍛煉身體的柔韌度，為的就是等我有對象了，我可以很自豪的告訴他：『別人會的你寶貝都會，別人做不了的姿勢你老婆會，所以就愛我一個就好啦』」。

(中時新聞網)