藝人黃鐙輝日前與辣模陳育涵上沈玉琳主持網路節目，因為在公主抱女方時，不慎將左手整個貼在陳育涵左胸上，惹來性騷質疑，雖然黃鐙輝已鄭重向陳育涵道歉，陳育涵也強調性騷擾是主觀認定，她並未覺得被騷擾，風波依舊未平。因為又網友在《Dcard》論壇翻出黃鐙輝8年前參加《綜藝大集合》影片，讓女星趙芸（現改名趙心姸）不慎露點畫面成焦點。

黃鐙輝因為不慎摸胸辣模，在這兩天成為網路熱議人物，他昨日也立刻向當事人道歉，「謝謝公司為了保護我刪除該片段，想不到演變成此地無銀三百兩，在此跟育涵鄭重道歉。若有類似公主抱的橋段，我也會注意保持拳頭握緊的小叮噹狀態，無心造成觀感不佳還請大家見諒。」

趙芸昔日玩遊戲走光片被翻出。(取自YouTube)

趙芸昔日比基尼走光片被翻出。

只是在黃鐙輝道歉不久後，又有網友在《Dcard》翻出他8年前上外景節目的影片。影片中穿著火辣比基尼的趙芸，為了完成遊戲任務，必須在水中跳上墊子，卻不慎在遊戲過程中走光露點。

由於鏡頭角度的問題，更引爆網友討論放在趙芸胸上的手，倒底是黃鐙輝的手還是趙芸自己的手，「不是吧，黃的手直接放女生胸部欸」、「綜藝大集合那個手是女生自己的吧= =」、「點影片進去放大看，應該是女生爬上去時比基尼往下掉露點了！所以是女生自己的手遮住，沒放大看錯位很像是男方的手而已！有看到對面女生手也有過去幫忙扶胸的部分」。

甚至還有網友分享黃鐙輝私下為人，讓她相信黃鐙輝不是故意碰到女生胸部，「覺得應該是節目不小心吧，之前遇過一群藝人，黃鐙輝是裡面最有禮貌的，對路人也會點頭致意，跟螢幕形象不太一樣。」

(中時新聞網)