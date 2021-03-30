衛福部長陳時中。(中時資料照)

陳時中赴立院衛環委員會報告並備質詢。談BNT疫苗採購進度約從1小時25分開始。

政府採購疫苗爭議不斷，衛福部長陳時中29日說，目前與輝瑞BNT疫苗沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小。中廣董事長、資深媒體人趙少康昨(29日)對此在節目中批評，「我看了就有氣，過去陳時中不經過代理商想直接找原廠購買，我當時就說不合貿易常規，絕對不會成功的」！

陳時中29日在立法院接受備詢時，被問及採購BNT疫苗進度說，目前沒有進一步的進度，不過完成簽約可能性越來越小，台灣將有採購的疫苗、國產疫苗等，如果BNT疫苗提供時序能夠及時把空缺填補，我們可能就會興趣比較高，不過還是持續聯繫中，有持續談，希望越早拿到越好。

趙少康29日在政論節目《少康戰情室》中說，記得當時陳時中想直接找原廠，不經過代理商購買疫苗時，「我當時就說不合貿易常規，做過國際貿易都知道人家有代理商、獨家代理商，你就非要找代理商不可，不找是不行的，那你不以正道行之，想要鑽來鑽去，是不會成功的。」

趙少康指出，結果政府不相信，還說找原廠有什麼錯，但人家有代理商你就是不能找原廠， 找原廠就錯了，絕對不會成功的。如今陳時中證實簽約可能性變小，趙則批，「所以我當時罵你、講你的都對，你還很委屈說媒體人不要罵我，但你不符合貿易常規，就是要開大門走大路，不能想要找捷徑、找小路鑽來鑽去，這樣子絕對不會成功。」

(中時新聞網)