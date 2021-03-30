電機大廠東元轉投資菱光科技今天下午指出，東元持股5.3%的外資股東Silchester發表聲明，支持前常務董事黃育仁。

菱光科技今天下午發布聲明，東元持股5.3%的外資股東Silchester今天表明支持黃育仁。

菱光科技指出，Silchester相信黃育仁的改革方案將會改善東元體質和股東權益，東元董事會也應將此提案納入股東會的表決議案，Silchester也呼籲所有東元股東都能在此次股東會董事改選中投票。

東元將於5月25日召開股東會改選新任董事，其中獨立董事應選名額4席，董事應選名額7席，共計改選董事11席。

目前外資法人持有東元股權比重約25%，外資動向將是左右東元新任董事改選結果的重要關鍵。

菱光科技29日提名代表人黃育仁，為東元電機第26 屆董事候選人，菱光並同時提名英毅國際投資代表人黃立聰、方頌仁為東元電機董事候選人，提名李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升為東元電機獨立董事候選人。

熟悉東元的市場人士透露，31日東元將再召開董事會，屆時東元會長黃茂雄主導的11名董事候選名單可望明朗，傳出現任董事長邱純枝已入列。

東元創始股東、加上25日公開支持東元董事會世代交替、外孫黃育仁擔任董事長的「東元阿嬤」林明穱，合計持股比重約10%，黃育仁則透過菱光科技持有東元股權約2.63%。

目前東元大股東寶佳集團持股東元比重約25.7%，是東元第1大單一法人股東；華新與東元換股結盟，累積持股比重約8.473%。

東元創始股東聯合推舉黃育仁領導改革，而黃茂雄及董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華共推候選人，父子背後各擁支持，黃育仁等7人參加東元新任董事改選，意味著黃茂雄與黃育仁正式形成父子對決局面。（編輯：楊凱翔）1100330

(中央社)