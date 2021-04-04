3日深夜11點多發生槍擊案，歹徒犯案用的車輛（左側白色的小車）棄置在犯案地點附近。（圖：民眾提供）

北市大同區昌吉街某通訊行3日深夜發生槍擊案，遭槍擊的楊姓通訊行老闆，四肢各中2槍，店內4、5人聽到槍聲衝出店外，槍手因子彈用盡拔腿就跑，43歲楊男倒地送醫，現仍在醫院手術中，沒有生命危險。

犯案的槍手立即持槍手民族路派出所投案，過程中還撥打110報案，聲稱自己開槍，打算要自首，不過警方認為他是刻意規避刑責，現依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例偵訊。

廖姓男子持改造手槍在馬路上攻擊通訊行楊姓老闆。（圖：民眾提供）

據了解，廖男與被槍擊的楊男原本熟識，同為「豬屠口」一帶活躍分子，3月12日楊找人毆傷廖，廖因而心生怨懟，本月3日晚間23時10分，廖找32歲高男幫忙開車，在店外埋伏，趁高男步出店舖，持槍攻擊楊男。

廖開槍後，店內人員聽聞槍響，趕緊衝出來查看，但廖因彈夾子彈用盡，眼見4、5人一擁而上，打算開車逃跑，又因緊張忘記解鎖，打不開車門因而棄車逃跑，廖隨後持槍到派出所投案，警方也在凌晨1點多緝獲高男到案，現依法移送檢方複訊。

(中時 )