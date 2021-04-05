中國大陸日前發生一起讓人覺得沉痛的命案，一位校車司機載送學生時，突然感覺到頭暈，在他快喪失意識的時候，這位司機想盡辦法將車子停在路邊後就昏迷了。而車上的學生見狀隨即跳窗外出尋求幫忙，恰逢一名警察路過此地，警察緊急將司機送到醫院急救，但這位司機仍然不治身亡。

根據《網易新聞》報導指出，這起事件發生在陝西省咸陽市，擔任校車駕駛的馬姓司機2日時像往常一樣開車載送學生，當時校車上有17名學生與1名學生家長。沒想到當校車開上高速公路時，馬姓司機突然腦溢血，意識開始昏迷，馬姓司機就想盡辦法保持著神智，讓校車停穩在路邊，之後人就呈現昏迷狀態。

而車上學生一開始還以為只是校車拋錨，並不以為意。但沒想到校車遲遲沒有重新啟動，就有學生去察看馬姓司機的狀況，發現情況不對勁之後，就有學生從窗戶跳出去尋求幫忙，正好被附近的交通警察給看到，警察急忙趕到馬姓司機身旁，此時馬姓司機已經昏迷不省人事。警察就將校車熄火、拉手煞車之後，緊急撥打電話呼叫救護車，送馬姓司機去醫院急救。

雖然學生即時發現，警察也及時處理，但馬姓司機仍在3日晚間不幸身亡。當時發現的警察事後表示，在他發現馬姓司機的時候，馬姓司機的手還緊緊地抓著排檔，腳死死的踩著煞車，該名警察認為「我想他在臨終前，也是想著整車人的性命吧。」

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(中時新聞網)