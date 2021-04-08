台南市8日晚間一輛統聯客運衝入小東路地下道的機車道中，透過圖片可見，車窗受撞擊嚴重破碎。（翻攝臉書社團《爆廢1公社》）

台南市8日晚間一輛雙層客運衝入小東路地下道中，被民眾目擊發上臉書社團。（翻攝臉書社團《爆廢1公社》）

台南市今（8日）晚間，一輛統聯客運衝入小東路地下道機車道，車頭上方即是台鐵列車所行經的高架陸橋，而從圖片中可見，駕駛上方的車體被地下道削去大半，因高度不合，車身也因此卡在地下道口，畫面全被路過民眾拍下，在臉書社團中引起熱議。據了解，司機向警方指稱是恍神才誤入機車道，所幸現場並無人員傷亡。

一名網友8日晚間10時許於臉書公開社團《爆廢1公社》發文，內文指出小東路地下道往北門路方向，有一台統聯客運誤入機慢車道，透過照片可見，因機慢車道有限高度，客運因「尺寸不合」，活生生被卡在入口動彈不得。

從客運正面視角還可發現，駕駛座上方的車體遭入口削去大半，只有車頭往前，但上方的車體則被混凝土擠壓堆積在後，畫面怵目。網友還在內文中戲謔寫下，「司機大哥你以為你是開轎車還是騎機車？」

此外，車頭所衝撞的混凝土上方即是台鐵列車行駛的高架陸橋，警方獲報後到場處理，所幸車上當時並無乘客，司機也幸運逃過一劫，現場員警向司機進行酒測，檢測結果指數為0。司機則指稱，是一時恍神才不小心誤闖機車道，詳細肇事原因與事發過程仍待進一步釐清。

(中時新聞網)