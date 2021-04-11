台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎遶境，今天晚上在鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎穿越彰化市民生路地下道，因警方在地下道周邊部署300多名警力，過程順利，全程只花約7分鐘。顏清標說，彰化人的熱情，媽祖都有看到。

台中大甲鎮瀾宮媽祖昨天展開為期9天8夜的遶境活動，媽祖鑾轎今天下午從台中市烏日大肚進入彰化市區，往年媽祖鑾轎行經彰化市民生路地下道時，經常發生搶轎意外，彰化警方在民生路地下道周邊出動300多名員警與600面警示路障牌，以免有民眾為了搶轎闖入地下道。

大甲媽鑾轎晚上8時50分左右穿越民生路地下道，周邊聚集近3萬人，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤親自扛轎，當鑾轎經過民生路地下道時，兩旁民眾還鼓掌，為參與遶境的工作人員加油打氣，鑾轎穿越地下道只花了約7分鐘。

顏清標接受媒體聯訪時說，感謝媽祖保佑，讓鑾轎順利通過民生地下道，他看到大家很高興一直揮手，媽祖婆都有看到，感謝大家。

媽祖鑾轎穿越民生路地下道後，彰化警方也不敢大意，員警仍舊保護住涼傘以及媽祖鑾轎，確保媽祖鑾轎今晚能駐駕彰化市南瑤宮，而媽祖鑾轎明天凌晨將起駕走台一線省道，南下往大村、員林市方向前進，繼續遶境行程。（編輯：卞金峰）1100410

(中央社)