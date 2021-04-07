台南火車站臨時後站8日正式啟用。（台南火車站提供／曹婷婷台南傳真）

台南火車站臨時後站8日正式啟用。（台南火車站提供／曹婷婷台南傳真）

配合台南市區鐵路地下化工程施工需要，台南火車站後站及人行地下道拆除在即，台南火車站臨時後站也將於明日啟用，為維持旅客乘車及行人通行權益，採取「先建後拆」方式，將後站遷移到南側約80公尺處臨時後站，並設置跨站天橋通往第1、2月台及前站，維持2處人行地下道封閉後旅客乘車及跨站行人通行。

台南後站興建於1977年3月，陪伴台南人走過44年歲月，是不少通勤台南人的共同記憶，連日來也有不少民眾專程來拍照留念。

高雄運務段長徐竹平表示，台南火車站新設臨時後站各項設施都有大幅改善，除了新設售票窗口、自動售票機及進出驗票閘門外，各項指示標誌也更新並放大字體，另也新增設3部無障礙電梯提供行動不便、年長者、孕婦與攜帶大型行李的旅客等有需求的民眾使用。

台南火車站長林煥堂說，車站外圍交通標線也重新繪設，重新規畫後站轉乘與接送設施，在臨時後站門口規畫行人穿越道、身障停車格位、機車臨停接送區及汽車臨停接送區，讓民眾進出臨時後站更方便安全。非搭火車民眾可在前站大廳服務台、後站在天橋上補票房索取免費臨時票證，經由跨站天橋進出前後站，台南臨時後站將從4月8日早上第1班車起正式啟用。

(中時 )