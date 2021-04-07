大甲媽起駕掀轟動， 彰化縣警局規劃道路封閉管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽起駕掀轟動， 彰化縣警局規劃道路封閉管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽起駕掀轟動， 彰化縣警局規劃道路封閉管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽起駕掀轟動， 彰化縣警局規劃道路封閉管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，4月9日晚上23時起駕出發，為期9天8夜，起駕後預計於4月10日11時由台1線大度橋進入彰化縣內遶境，當日21時30分駐駕彰化市南瑤宮，後循台1線南下遶境至西螺大橋進入雲林縣，接續往嘉義縣新港鄉奉天宮進香；回程訂於4月15日凌晨2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，當日18時30分駐駕北斗鎮奠安宮，後由奠安宮起駕沿台1線北上，預計4月16日21時30分至彰化市天后宮駐駕，23時起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

年年大甲媽進香都在彰化縣掀起最大轟動，彰化縣警察局除了加強鑾轎安全維護以外，規劃相關因應的交通疏導管制措施，以維護道路交通安全與順暢，：

一、 道路封閉管制：

來程

(一)4月10日上午遶境活動由大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）將實施南下車道封閉管制，南下車流疏導改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路。

(二)4月10日下午遶境活動由彰化市茄苳路穿越金馬路時，彰化市金馬路1段（建國北路至永安街口）將實施封閉管制；金馬路南向改道由建國北路接中山路南下，北向改道由永安街接三民路、中山路北上。

(三)4月10日晚上遶境活動過彰化市民生地下道時，民生地下道東西端全線封閉管制，屆時彰化市金馬路與彰美路口管制車輛進入彰美路，改道由金馬路行駛，另東端三民路與中民街口、三民路與和平路口、中正路與民生路口管制車輛往民生地下道方向，將改道往建國南路、中正路、中山路行駛。

(四)4月10日遶境活動進入彰化市區期間，將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，車輛避免進入市區道路，南下車輛可改道由彰化市台1線北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至中央路可選擇轉往台1線、國道1號彰化交流道或續行台19線（彰水路）等替代道路。

返程

(一)4月15日凌晨遶境活動返程由雲林縣西螺大橋進入彰化，西螺大橋實施封閉管制，彰化端中山路與彰水路口管制車輛進入，改道行駛溪州大橋。

(二)4月15日晚上大甲媽祖駐駕奠安宮期間，北斗鎮斗苑路1段(光華街至中正路口)實施封閉管制，另將視奠安宮現場參香人潮狀況擴大周邊交通管制範圍，車輛避免進入北斗市區，造成道路交通壅塞。

(三)4月16日上午遶境活動至福寧宮時，員林市中山路2段(民權街至靜修路口)實施封閉管制，車輛改道行駛中正路。

(四)4月16、17日遶境活動進入彰化市區期間，將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

二、 調撥車道(部分視現場交通狀況決定)：

(一)4月10日晚上(由南瑤宮起駕後)彰化市中山路1段(中央路至南興橋，調撥北向車道)。

(二)4月11日中午永靖鄉中山路（功垂橋至中山路1段34巷口，調撥北向車道）。

(三)4月11日下午田尾鄉中山路（第一打簾橋至北斗橋，調撥北向車道）。

(四)4月15日下午埤頭鄉斗苑東路（東環路口）至北斗鎮斗苑路(中山路口，調撥西向車道）。

(五)4月16日上午大村鄉中山路（中山路1段6巷口慶安路口，調撥南向車道）。

(六)4月16日中午花壇鄉中山路(慶安橋至中橋街口，調撥南向車道)。

(中時 )