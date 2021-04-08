開車行經高雄輕軌最好是停看聽， 否則發生擦撞，不僅要賠，也可能違反交通規則吃罰單，高雄民眾昨天拍到轎車撞上輕軌的畫面，一部高雄輕軌昨（7日）晚9時許行經凱旋三路與二聖路口時，被一輛疑似白色轎車撞到車頭側面，所幸只是輕微碰撞，沒有人受傷，卻造成交通大打結，機車騎士紛紛拿出手機拍下傳上網，網友看到搖頭直呼：「高雄輕軌車頭這麼大也能貓下去，真是服了你」。

轎車撞高雄輕軌，恐吃下罰單。(圖／翻攝自臉書)

據網友拍下的照片和影片可以看出，白色轎車開車到二聖路口，與直行凱旋三路的輕軌發生擦撞，由於轎車車頭緊貼在輕軌車頭的右側車身，推測應是轎車駕駛沒有看到輕軌才會撞上去，所幸這起意外沒有人受傷，但被塞在路上的汽、機車駕駛看到這一幕不禁搖頭直呼白色轎車駕駛是天兵。

網友搖頭留言：「原來輕軌是設計給天兵撞，車頭這麼大一台也可以這樣給它貓下去，真是服了你了」、「撞輕軌，這下比撞到千萬名車還難過」。也有人提醒，行經輕軌路線最好先停、看、聽，看一下左右有沒有輕軌比較安全。

針對這起轎車撞輕軌事故，高雄警方表示，輕軌列車行經共用道路時，擁有優先通行路權，故請用路人於行經與輕軌共用道路或路口時，需遵守道路交通規則，如有違規，處罰金額是ㄧ般道路的2倍。汽、機車闖紅燈，罰鍰3600至10800元；汽、機車紅燈右轉，罰鍰1200至3600元；汽、機車於輕軌路口倒車、迴轉，罰鍰600至1200元。

(中時新聞網)