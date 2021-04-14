1名網友開車行駛在國道上突然車輛爆胎，緊急拖去修車廠後，發現不只輪胎破洞，就連輪框也破了大洞，嚇得他公開照片詢問爆胎原因為何？其他網友看到照片紛紛驚呼「踩到地雷嗎」、「被槍射擊？」也有專業網友說，可能是高速之下壓到鐵條等大型尖銳物，才會當場刺穿輪框。

1名網友在臉書「爆怨公社」上發文表示，他日前開車在高速公路上突然聽到「蹦」一聲，急忙開到前方的避車彎等待救援，原本以為只是單純爆胎，沒想在轎車托到原廠卸下輪胎後，才發現不只是輪胎破洞，連輪框也貫穿了1個大洞，當下一群技師圍著車輪嘖嘖稱奇「居然破得如此巧奪天工、渾然天成」

另名網友也在去年發現爆胎時，輪框也破了大洞。（圖／翻攝自MOBILE論壇）

原PO在文章中寫到「輪子到底被什麼東西，打了一個這麼大的洞，到現在還是懸案」；許多網友則留言，「哇！這是踩到地雷喔」、「這是鋁圈品質有問題嗎？」「還好平安無事也沒有殃及其它用路人」、「不知道異物有沒有再往，插在車底盤某處」、「看看有沒有彈頭！可能是人家試槍波及到的」。

其實離奇的爆胎原因有很多，有民眾分享輪胎曾被「住家鑰匙」刺穿，還有整支高跟鞋插進輪胎內，也有牙籤、美工刀等物品；據了解，專家表示在道路上若遇到爆胎，駕駛應該先鬆開油門，切勿急踩剎車或急轉方向盤，等到車輛自然減速後，再慢慢滑行至路肩等待救援。

(中時新聞網)