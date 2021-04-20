批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

丁怡銘致電辦公室嗆聲？ 游錫堃間接證實：有意見可循正常管道

行政院顧問丁怡銘傳出曾致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，行政院發言人羅秉成昨否認傳聞，並呼籲媒體自律。但游錫堃今回應，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，間接證實有接到此電話。對此，許多網友表示，「看來是真的開嗆欸，民進黨開始內鬥了」？

有媒體日前報導，丁怡銘去年因萊劑事件請辭後，仍持續指揮政院小編，參與行政立法協調會報；近來因民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊劑內部會議，丁直接致電游院長室開嗆。對此訊息，羅秉成昨（19日）表示，報導內容為不實指控，且未向政院查證，呼籲媒體自律。

游錫堃今（20日）受訪時則回應，細節的部分他不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重，只要循正常管道，可以避免紛擾。游的回答內容中，並未明確否認相關傳聞。

針對丁怡銘打電話嗆聲游錫堃辦公室，批踢踢網友也表示，「蘇貞昌真的還要保他嗎？就算他再有能力，但是這種個性難保不會再出事」、「我想連蘇貞昌都不會這麼侵門踏戶，介入立法院」、「是真的嗆喔…那這咖害到蘇遲早的事啦」、「誰給他的膽，一個顧問打去立法院院長辦公室噴人」、「這個屬實的話，被嘴爆活該，傻眼」、「看來是真的開嗆欸……民進黨開始內鬥了」。

另有網友認為，「丁丁是個人才，這句話真的沒錯」、「他怎麽一天到晚搞事啊」、「這咖哪天再出事都不意外」、「爭議人物回鍋還敢這樣幹，真的是有蘇貞昌照可以橫著走」。

(中時新聞網)