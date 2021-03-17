我國在南美洲唯一友邦巴拉圭正透過管道向中國洽購疫苗，大陸盼藉此提升中巴關係，引起外交轉向疑慮。外交部長吳釗燮昨晚與巴拉圭外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）電話通聯，雙方重申珍視兩國長久友好邦誼，並就雙邊合作計畫進展及新冠肺炎（COVID-19）疫情等議題深入交換意見。

根據巴拉圭衛生部數據，全國有約18萬人感染新冠病毒，死亡超過3千例。巴拉圭也希望參加COVAX全球疫苗分配計劃，但全國7百萬人口預計只能在第一輪分配中獲得3.6萬劑疫苗。中俄疫苗則已經大量運抵南美大陸，巴拉圭獲得了微不足道的4千劑俄羅斯疫苗和2萬劑中國疫苗，中國疫苗是透過智利取得，智利本身則獲得中國提供的800萬劑。

吳釗燮表示，基於台巴友好邦誼，我國將持續與巴拉圭攜手合作，共同對抗新冠肺炎疫情帶來的挑戰。阿瑟維多外長肯定雙邊合作計畫成果，對台灣提供的各項防疫物資，以及刻正居間協助巴國洽購及取得疫苗表達誠摯謝忱。

外交部發言人歐江安昨天說明巴國政府正全力洽購各國生產的疫苗，中國製疫苗也是考量選項之一。巴拉圭政府瞭解相關商業採購可能引起外界揣測，基於對台巴邦誼的重視及互信，巴國政府已透過外交管道向我國政府進行說明。另外，巴國外長在接受媒體訪談時也公開強調，向中國洽購疫苗不影響與台灣維持的外交關係。

外交部表示，巴拉圭是我國南美洲重要友邦，長期以來兩國在各領域密切合作，我國政府將續秉持同舟共濟的精神，並持續結合美國等理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，協助巴拉圭等友邦對抗新冠肺炎疫情的蔓延，促進巴拉圭國家整體經社發展。

(中時 )