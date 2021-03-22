菲律賓政府指大批中國漁船在有主權爭議的南沙群島牛軛礁集結。（Google地圖）

菲律賓政府20日指出，約220艘由中國海上民兵駕駛的漁船，於本月7日在中方實控、有主權爭議的南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）21日表示，已正式向中方提出抗議，呼籲中國召回這些武裝漁船，中國駐菲律賓大使館暫未回應。

菲律賓外交部稱，抗議由菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫於21日下午提出。洛欽早前指，若有將領提出要求，會透過外交途徑抗議，他正在等待艾斯畢倫和國防部長洛倫扎納的指示。

西菲律賓海國家特遣部隊早前發聲明指，牛軛礁位於菲律賓大陸架及專屬經濟區內，距離巴拉望省巴塔拉薩以西約175浬，是一處回旋鏢形狀的淺珊瑚區，菲方擁有開發或保存使用魚類、石油及天然氣的權利。

聲明說，由於可能過度捕撈、破壞海洋環境以及航行安全風險，大量中國船隻的出現引發菲律賓方面擔憂。但聲明說，這些船被發現時並沒有在捕魚，晚上則全部開啟白色照明燈，此舉恐危害航行安全。

法新社報導，菲律賓外長洛欽21日表示，在提出外交抗議之前，他正在「等待國家安全顧問和國防部長的開火命令」。

路透社報導，菲律賓國防部長洛倫扎納21日呼籲中國召回上述大約220艘中國民兵船隻，稱這些船隻的存在是「明顯的軍事化挑釁行為」。洛倫扎納在一份聲明中表示：「我們呼籲中國停止這種入侵行為，立即召回這些侵犯我國海洋權益、侵犯我國主權領土的船隻。」

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回覆法新社記者的置評請求。

美國之音VOA報導，美國此前曾指責中國利用海上民兵組織對南海其他有主權聲索的國家和地區進行「恐嚇、脅迫和威脅」。美國前國務卿蓬佩奧去年7月表示，中國在南海的主權聲索「完全不合法」。這是美國政府首次在南海主權爭議問題上表明立場。

南海是世界最繁忙的海上航線之一。這片水域擁有世界上10％的魚類，並蘊藏著豐富的石油和天然氣資源。中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權。菲律賓、越南﹑馬來西亞﹑印尼、汶萊和台灣也都提出對南海的主權聲索。

2016年國際法庭曾作出一項仲裁，宣佈中國的「九段線」主權主張「沒有法律基礎」，中國在南海海域不享有「歷史性權利」。但中國不承認該裁決的合法性。

菲律賓總統特蒂自2016年上任以來，一直與北京保持友好關係。杜特蒂2年前為自己的非對抗方式辯護時說：「當習近平說『我要捕魚』時，誰能阻止他？」批評人士對此表示不滿，一再指出杜特蒂沒有對抗中國的侵略行為，且不急於讓中國遵守國際仲裁裁決。

杜特蒂當時表示：「如果我派海軍陸戰隊趕走中國漁民，我保證你們沒有一個能活著回家。」杜特蒂還說，他和北京的外交談判讓菲律賓人得以返回有爭議的漁場，而在那之前會將他們趕走。

杜特蒂一直在尋求中國的基礎設施資金以及貿易和投資。隨著菲律賓新冠病毒感染人數驚人增長，中國提供了捐助，並保證提供更多新冠病毒疫苗。

(中時 )