新華社報導，聯合國祕書長古特雷斯的發言人美東時間16日表示，古特雷斯希望中美兩國在阿拉斯加舉行的高層戰略對話取得積極成果。並在氣候變化、重建後疫情世界等關鍵問題上找到合作的途徑。此外，中美高層對話前，美日16日在東京舉行「2＋2」對話，大談中國威脅，大陸專家解讀背後盤算，是要中美對談增加籌碼。

報導稱，當被問及聯合國祕書長古特雷斯對訂於18日和19日在阿拉斯加州安克拉治舉行的中美高層戰略對話有何期待時，古特雷斯的發言人史蒂芬．杜賈里克（Stephane Dujarric）說：「我們希望（對話）取得積極成果。我們希望中美兩國能夠在關鍵議題上，特別是在氣候變化、重建後疫情世界等問題上找到合作的途徑。」

他補充說：「我們完全理解，兩國之間存在的緊張關係和懸而未決的問題，但他們（中美兩國）也應該想方設法，就擺在我們面前的全球最大挑戰進行合作。」

據中國外交部發言人趙立堅此前宣布：應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理蘇利文於3月18日至19日在安克拉治舉行中美高層戰略對話。

大陸《環球時報》報導，此外，美日外長與防長「2＋2」會談16日在東京舉行。會中將中國描繪成「破壞穩定」的靶子。雙方在聯合聲明中罕見地直接點名中國，宣稱中國的行動「不符合國際秩序」。

《環時》報導，上海復旦大學美國研究中心副主任、教授信強表示，美日聯合聲明中「點名中國」有三方面盤算：首先，雙方都對中國有戒備，美國要讓日本放心；第二，拜登政府的一些對華表態在美國國內被批「不夠強硬」，「放狠話」可以回應美國國內壓力；第三，美國此舉不排除為中美即將在阿拉斯加舉行的對話製造籌碼。

一位不透露姓名國際問題專家指出，美日聯合聲明「點名中國」意味著美日清除掉了此前一些議題中的模糊地帶，更清晰表明美日同盟的意圖所在。美國希望在亞太區域形成各國跟隨其向中方施壓的效果。

還有分析認為，在川普政府打擊盟友的信任後，美國新政府試圖以對華強硬姿態刻意突出意識形態分歧，以拉攏盟友，重塑美國的聯盟體系。而無論是美國高官將日本作為首個出訪地，還是菅義偉4月將作為拜登政府上任以來接待的首名外國領導人訪美，都是美國刻意以「優待」姿態拉攏日本，讓日本在一些問題上更加無法拒絕美國。

(中時 )