剛走馬上任的美國貿易代表戴琪於美國當地時間22日首次與重要盟國及世界貿易組織（WTO）通話，她矢言將重建盟友關係，並積極投入國際貿易交流。

路透報導，戴琪向WTO總幹事奧孔喬－伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，拜登政府致力於確保新冠疫苗的普遍可獲得。

美國貿易代表署（USTR）公布的新聞稿稱，兩人交換了對未來貿易的看法以及他們的共同承諾，將致力於通過以勞工為中心的貿易政策，實現經濟賦權。此外，兩人還討論了改革世貿組織和即將到來的第12次部長級會議。

根據聲明，戴琪與各國貿易部長通話時強調，貿易必須應對氣候變遷和種族平等問題，並一起努力應對有關強迫勞動及其他與中國有關的議題。

在戴琪與英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）以及歐盟執委會副主席東布洛夫斯基進行的電話會談中，中國是一個重要主題。

USTR指出，戴琪與特拉斯同意「採取有建設性的合作，解決中國這類非市場經濟體的不公平貿易行為」，包括關注強制勞動等問題。

(工商 )