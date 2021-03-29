拜登政府上任後，於阿拉斯加舉行首場陸美高級別官員會談，雙方卻措辭激烈，美方緊抓陸方在新疆，香港和台灣等方面行動，陸方也反擊美國的民主與種族問題，甚至在台灣海峽見到共軍頻繁出入，對此，外媒專欄作家提議，想要陸美關係平穩發展，可以試著有限度解除華為禁令，換取共軍降低對台灣威脅。

隨著科技產業發展成為大國之間爭霸未來經濟領導權，半導體成為任何產品的基礎，全球目前有將近8成的生產來自於東亞，尤其以台灣的全球晶圓代工龍頭台積電以及南韓科技大廠三星電子，所擁有的先進製程技術，根據今年1月外媒《經濟學人》表示，如同20世紀全球經濟對石油的需求，讓荷姆茲海峽成為重要戰略地位，恐怕這條經濟命脈已經轉移到台灣與南韓生產晶片的少數科學園區。

此外外國財經媒體也曾報導，台灣在全球經濟扮演的角色，過去並未引起太多注意，直到車用晶片大缺貨，各國政府來函希望台灣政府能溝通擴產，汽車產業跨海求援凸顯台積電晶片製造能力佳，更彰顯台灣在全球政治和經濟中發揮影響力，卻也提醒，全球對台灣半導體依賴程度已達到危險等級。

據《華爾街日報》報導，Nathaniel Taplin表示，陸美貿易爭端已經變成更廣泛的地緣政治衝突，包括台灣、日本沿海的緊張局勢升溫，大陸軍機頻繁進入台灣防空識別區，美國與盟國日本等召開緊急會議，並替所有可能找出解決方案。

雖然陸美不太可能在東亞發生大規模軍事衝突，但也不能排除各種可能性，加上大陸若封鎖台灣，半導體供貨來源馬上面臨困境，陸美及其盟友的經濟損失難以估計。台灣供應給大陸的半導體就占3分之1，其中台積電提供的先進製程晶片更是各大廠商想打造優異效能產品的關鍵。

作者提議，雙方都需要一個降溫緊張關係的機會。若美國政府能有限度恢復華為晶片來源管道，換取台灣安全，這也代表全球急缺的半導體也能安全供應到各個市場。

(中時新聞網)