俄羅斯外長拉夫羅夫22日抵達廣西桂林，展開兩天訪華行程。大陸外交部網站23日發布《中華人民共和國和俄羅斯聯邦外交部長關於當前全球治理若干問題的聯合聲明》，內容指，新冠肺炎疫情促使國際格局加速演變，全球治理體系進一步失衡，經濟發展進程遭受衝擊，全球性新威脅新挑戰層出不窮，世界進入「動盪變革期」，呼籲國際社會擱置分歧、加強協作，維護世界和平與地緣戰略穩定。

聲明內容包括四大項：一、所有人權是普遍、不可分割、相互聯繫的。可持續發展是提高每個國家人民生活水準和福利的基礎，由此可促進享有所有人權。發展與實現各項人權和基本自由相輔相成。世界各國應以此為出發點，根據本國國情，在政治、社會、經濟、文化、環境領域保護和踐行人權，促進人的全面發展，增進人民福祉。倡導和保護人權也是國際社會的共同事業，各國應同等重視、系統推進各類人權，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，在平等和相互尊重的基礎上開展該領域對話，造福各國人民。

二、民主是人類發展成就之一，其標誌是以立法形式確保權力屬於人民，即公民有權管理國家事務及合法行使權力。民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利，以「推進民主」為藉口干涉主權國家內政不可接受。

三、國際法是人類社會發展的基石。各國無一例外均應堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。陸方重申2016年《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於促進國際法的聲明》，重申《聯合國憲章》具有關鍵意義，其宗旨和原則對維護世界和平安全，促進國際法發揮著重要作用。

國際事務的處理之道應基於公認的國際法原則，由國際社會共同製定、共同遵守。大陸呼籲，世界大國特別是聯合國安理會常任理事國應增強互信，帶頭維護國際法和以國際法為基礎的國際秩序。在國際政治動盪加劇的背景下，急需召開聯合國安理會常任理事國峰會，以便通過直接對話探討全人類共同問題的解決途徑，維護全球穩定。

四、國際社會應堅持踐行開放、平等、非意識形態化的多邊主義原則，共同應對全球性挑戰和威脅，努力維護多邊體制的權威性，提高多邊體制的有效性，完善全球治理體系，共同維護和平與戰略穩定，促進人類文明發展，保障各國平等享有發展成果。同時，對話應成為處理國際事務的基本方式，國際社會要團結不要分裂，要合作不要對抗。

(中時 )