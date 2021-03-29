北京侵犯新疆地區維吾爾人權遭美國形容為種族滅絕之後，美中互施制裁；美國一位宗教權利官員表示，能被中國政府制裁鎖定，她感到「受寵若驚」。

美國、歐洲聯盟（EU）、英國與加拿大上週以中國侵犯維吾爾人等新疆少數族裔人權為由，對中國施加制裁後，中國也對2名美國人和1名加拿大議員施加制裁。美國昨天譴責中國此舉。

遭到北京制裁的是美國國際宗教自由委員會（USCIRF）主席曼欽（Gayle Manchin）和副主席柏金斯（Tony Perkins），兩人除不得進入中國本土、香港與澳門，中國公民與機構也不得與這兩人做生意或交流。

曼欽昨天深夜透過聲明告訴路透社：「我能因為說出中國針對宗教與少數族裔的種族滅絕罪行，而獲共產中國表揚，真讓人受寵若驚。」

「我這個夏天沒打算去中國旅行，當發生宗教自由遭到嚴重侵犯，如同中國那種情形時，我也不會停止大聲發言。」

美國國際宗教自由委員會去年建議美國政府與其夥伴以中國在新疆的虐待情事為由加以制裁。

(中央社)