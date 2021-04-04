美國國會山莊2日遭25歲非裔男子葛林（Noah Green）飛車衝撞，造成2名國會警察1死1傷，後續傳出葛林奉行黑人優越主義組織，不過大學友人透露，葛林在校時期是運動健將，很受歡迎，和事件中的形象判若兩人，另外官員也透露，葛林患有妄想症及自殺念頭，認為是一起單一事件，和恐怖主義無關。

美國國會山莊2日遭25歲非裔男子葛林（Noah Green）飛車衝撞，造成2名國會警察1死1傷，友人透露葛林在校時是運動健將，擔任美式足球防守後衛。

25歲非裔男子葛林2日驅車衝撞位在華府的美國國會山莊，下車後又持刀欲砍殺國會安全官員，整起事件造成2名國會警察1死1傷，安全人員隨後開槍擊斃葛林。

美國官方目前還在調查葛林的行兇動機，不過根據他已經遭到刪除的臉書發文，葛林自稱是奉行黑人優越主義的「伊斯蘭國度」（Nation of Islam）組織領袖法拉汗（Louis Farrakhan）的信徒，形容法拉汗是「耶穌、救世主」，稱遭到中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）數十年騷擾，思想受到控制、被下毒、襲擊等。

他3月底曾發文指出，過去幾年來的生活相當辛苦，過去幾個月更為艱難，面臨人生中最大、難以想像的測驗，坦承因痛苦失業，展開追求精神的旅程。

不過據《今日美國報》（USA Today）報導，葛林的大學同學聞訊後都感到不可思議，在他們心中葛林就是個運動健將，安靜、受歡迎，就是個普通人，大學美式足球隊隊友托蘭（Andre Toran）描述記憶中的葛林和新聞事件中的葛林判若兩人。

不過托蘭也提到畢業後葛林的發文就變得有些奇怪，令人擔心他的精神狀態，例如葛林曾發文表示室友對他下藥，引發一系列食慾不振、妄想、抑鬱等後遺症。

儘管目前還無法確定葛林的行兇動機，不過一名美國官員3日向美聯社透露，葛林有幻覺、妄想、及自殺念頭，認為是一起單一事件，美國華盛頓特區大都會警察局局長康提（Robert J. Contee）也表示，這起攻擊事件看起來和恐怖主義無關。

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